Iserlohn: Arbeiten am Bahntrassen-Radweg gehen weiter

Zuletzt sollen am Radweg an der ehemaligen Bahntrasse in Iserlohn die Schilder aufgestellt werden.

Iserlohn. Asphalt ist das Nächste, was am Radweg an der ehemaligen Bahntrasse in Iserlohn erledigt wird. Wie der Zeitplan ausschaut.

Im Zuge der Baumaßnahmen am Fuß- und Radweg Bahntrasse von Iserlohn nach Hemer erfolgt nun auch für die Querung Brändströmstraße der abschließende Einbau der Asphaltdeckschichten im Radweg und der Fahrbahn, teilt die Stadt Iserlohn mit.

+++ Mehr zum Thema:Anwohner machen gegen Rad-Vorfahrt mobil +++

Voraussichtlich ab Mittwoch, 7. Juni, sollen diese Bauarbeiten dort laufen. Dazu bleibt an der Brändström-/Teichstraße die halbseitige Verkehrsführung mit Ampel-Regelung eingerichtet. Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende können die Baustelle passieren. Allerdings kann es je nach Bauzustand zu kurzzeitigen Blockierungen des Kfz-Verkehrs kommen. In der Folge werden dann noch Restarbeiten ausgeführt. Die Markierungs- und Beschilderungsarbeiten erfolgen zuletzt für alle Querungsstellen in einem Zuge, voraussichtlich in der 24. Kalenderwoche.

+++ Lesen Sie auch: So soll der Trassen-Radweg sicherer werden +++

Ansprechpartner im Iserlohner Rathaus ist Alexander Sprung. Er ist unter 02371/217-2731 oder per E-Mail an alexander.sprung@iserlohn.de zu erreichen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn