Iserlohn: Arbeiten an Bahntrassen-Radweg gehen weiter

Im Zuge der Baumaßnahmen am Fuß- und Radweg Bahntrasse von Iserlohn nach Hemer erfolgt nun, nach weitgehender Fertigstellung der Querungsstellen Hardt- und Hilbornstraße sowie An der Langen Hecke und Bredenbrucher Weg/Kantstraße der Ausbau der Querung Brändströmstraße, teilt die Stadt Iserlohn mit.

Wenn das Wetter mitspielt, sollen ab Donnerstag, 4. Mai, die Bauarbeiten dort beginnen. Auch hier stehen Asphalt- und Pflasterbau sowie die Auswechslung von Bordsteinen an. Dazu wird an der Brändström-/Teichstraße eine halbseitige Verkehrsführung mit Ampelregelung eingerichtet. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle passieren. An den übrigen Querungsstellen werden parallel noch Restarbeiten ausgeführt. Die Markierungen und Beschilderungen werden zuletzt für alle Querungsstellen in einem Zuge angebracht.

Ansprechpartner im Iserlohner Rathaus ist Alexander Sprung. Er ist unter 02371/217-2731 oder per E-Mail an alexander.sprung@iserlohn.de zu erreichen.

