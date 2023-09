Iserlohn: Arbeiten im Grüner Tal erst ab Mai ‘24

Foto: Michael May / IKZ

Iserlohn. Sowohl Straßen NRW als auch die Stadt Iserlohn werden für ihre Baustellen die Straße sperren müssen. Losgehen soll es nun erst im Mai 2024.

Anwohner, Firmen und Pendler werden sich noch für einen längeren Zeitraum auf Beeinträchtigungen an der Grüner Talstraße einstellen müssen. Wie jetzt Stadtbaurat Thorsten Grote bestätigt, wird die Stadt mit der Erneuerung der Brücke über den Bach im Bereich der ehemaligen Brauerei erst im Mai 2024 starten können. Dazu wird bekanntlich eine Vollsperrung nötig sein.

Straßen NRW kündigt wiederum an, dass man zunächst die Fertigstellung der städtischen Maßnahme abwarten müsse, um dann ebenfalls bei Vollsperrung die Reparaturen an den beiden Böschungen an der Grüner Talstraße weiter stadtauswärts zu starten. Diese waren 2021 vom Hochwasser unterspült worden. Seither gibt es hier Baustellenampeln und die Stellen können nur einspurig passiert werden.

„Wir hatten leider auf zwei Ausschreibungen im Frühjahr und im Sommer diesen Jahres für die Kanalarbeiten und die Brückenerneuerung nur wenig Resonanz und aufgrund der vollen Auftragsbücher bei allen Unternehmen dabei dann noch stark überteuerte Preise“, bedauert Thorsten Grote. Inzwischen habe sich die Marktlage deutlich gebessert, jedoch würde man bei einer weiteren Ausschreibung jetzt mit den Arbeiten in den Winter kommen. „Da aber zunächst der Kanal saniert werden muss, der an der Stelle unter dem Bachlauf liegt, muss während der gesamten Zeit der Grüner Bach umgepumpt werden“, erläutert der Stadtbaurat. So etwas mache man nicht im November, weil man dann statistisch von einem hohen Wasserstand ausgehen müsse.

Denn dadurch werde es zum einen durch die entsprechende Vorhaltung von Pumpen auch noch wieder teurer, vor allem aber könnte man auch beispielsweise bei einem Starkregen-Ereignis an die Grenzen des technisch Machbaren kommen, wodurch die gesamte Baustelle massiv in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. „Dieses Risiko war uns zu groß“, bittet Grote um Verständnis, dass man sich entschieden habe, „in einer guten Jahreszeit und mit guten Preisen zu bauen.“

Seit Mitte 2021 ärgern sich Anwohner und Pendler über die beiden Baustellen-Ampeln an den kaputten Böschungen weiter oben an der Grüner Talstraße. Foto: Michael May / IKZ

„Wir können erst tätig werden, wenn die Brücke fertiggestellt ist“, erklärt derweil Julia Ollertz, Sprecherin bei Straßen NRW, das Aufschieben der eigenen Maßnahme an den Stellen der unterspülten Böschungen. Denn: Die bestehende Brücke in städtischer Verantwortung sei bereits „abgelastet“, sprich: Sie darf nur von Liefer-Fahrzeugen mit einem Gewicht von bis zu zwölf Tonnen passiert werden. Würde man also schon vorher mit der eigenen Maßnahme starten, würden die Betriebe, die sich zwischen den Baustellen und der Brücke befinden, praktisch abgeschnitten – zumindest im Hinblick auf schweren Lieferverkehr, wie er unter anderem für die Firma Stamm notwendig ist.

Denn auch Straßen NRW wird für die Arbeiten an seinen Baustellen die Grüner Talstraße vollsperren müssen. „Diese Sperrung ist sicherheitsbedingt“, wirbt Julia Ollertz für Verständnis. „Die Vorschriften sind da streng“ – sowohl mit Blick auf die Arbeiter als auch Verkehrsteilnehmer.

Kesberns CDU-Ratsherr Benjamin Korte hatte sich im August in einem Brief an Straßen NRW erkundigt, warum die Arbeiten auch mehr als zwei Jahre nach dem Hochwasser noch nicht begonnen hatten.

