Iserlohn: Arbeitsmaschinen aus einem Auto gestohlen

Iserlohn. Wie die Polizei mitteilt, wurden in Iserlohn aus einem Auto mehrere Arbeitsmaschinen gestohlen. Der Wert liegt im mittleren vierstelligen Bereich

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus einem an der Kalthofer Straße in Iserlohn parkenden Citroën Jumper mehrere Arbeitsmaschinen gestohlen. Die Täter verschafften sich Zugriff auf den Innenraum des Fahrzeugs, indem sie ein Türschloss aufbohrten. Der Wert der entwendeten Maschinen liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Täterhinweise nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

