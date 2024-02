Iserlohn: Auf häusliche Gewalt folgt Flucht mit 200 km/h

Iserlohn Ein Iserlohner versuchte, rasant vor der Polizei zu fliehen. Er gefährdete andere Verkehrsteilnehmer und verletzte einen Polizisten.

Die IserlohnerPolizei musste am Wochenende einen Autofahrer verfolgen, die sich einer Kontrolle entziehen wollten. Der Fall ereignete sich am Freitag, 9. Februar, und begann mit einer häuslichen Gewalt: Ein stark alkoholisierter 61-jähriger Iserlohner hatte seine ebenfalls alkoholisierte Ehefrau geschlagen. Sie holte gegen 18 Uhr die Polizei. Die verwies den Mann seiner Wohnung und sprach - wie in solchen Fällen üblich - ein zehntägiges Rückkehrverbot aus. Der Mann packte seine Sachen und verließ die Wohnung.

Die Polizeibeamten redeten ihm aufgrund seines alkoholisierten Zustandes außerdem ins Gewissen, sich keinesfalls selbst ans Steuer zu setzen. Kurze Zeit später fuhr der 61-Jährige dennoch mit seinem Pkw an den Polizeibeamten vorbei. Die Anhaltesignale des Streifenwagens ignorierte er, stoppte nur kurz und gab, als die Polizeibeamten ausgestiegen waren, wieder Gas. Mit erheblich zu hoher Geschwindigkeit versuchte er, dem hinter ihm fahrenden Streifenwagen zu entkommen. Seine Flucht führte auf die Autobahn 46 und einmal bis zum Ende der Autobahn an der Iserlohner Stadtgrenze, von dort über Mendener Straße und Schlesische Straße wieder zur Autobahnauffahrt Seilersee und weiter über die A46 in Richtung Hagen.

Ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer bremste er Fahrzeuge aus, überfuhr rote Ampeln, beschleunigte auf der Autobahn auf über 200 km/h und zeigte dabei erhebliche Probleme, die Spur zu halten. Auf der Ausfahrt Oestrich trug es ihn fast in die Leitplanke, er überholte an verbotenen Stellen, bog zur Diepke ab, überfuhr Sperrflächen und blieb schließlich in der Sackgasse stehen. Die Streifenwagen blockierten den Wagen. Als Polizeibeamte die Tür öffneten, legte er den Rückwärtsgang ein. Polizeibeamte zogen ihm den Fahrzeugschlüssel ab und gegen seinen erheblichen Widerstand auch den 61-jährigen Fahrer aus seinem Fahrzeug. Ein Beamter erlitt dabei leichte Verletzungen.

Der Mann beschimpfte die Polizeibeamten mehrfach. Außerdem hatte er keine gültige Fahrerlaubnis. Die Polizei stellte Fahrzeug und Handy sicher. Auf der Wache wurde ihm eine Blutprobe abgenommen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Am nächsten Morgen wurde er ausgenüchtert entlassen. Trotz des am Vortag ausgesprochenen Rückkehrverbotes machte er sich wieder auf den Weg zu seiner Ehefrau. Die holte, nachdem sie von ihm erneut geschlagen und getreten wurde, am Nachmittag gegen 14 Uhr erneut die Polizei.

Weil der 61-Jährige den Anweisungen der Polizei nicht folgen wollte, überwältigten ihn die Beamten und brachten ihn in Handfesseln zur Wache. Die verletzte Ehefrau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der wieder erheblich alkoholisierte Mann behauptet, dass ihn seine Frau „angegriffen habe“. Die Polizeibeamten sprachen eine neue Wohnungsverweisung und ein zehntägiges Rückkehrverbot aus und nahmen ihn noch einmal in Gewahrsam. Er bekam diverse Strafanzeigen: zweimal wegen Körperverletzung, Beleidigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Einfluss von Alkohol, Straßenverkehrsgefährdung infolge von Alkoholgenusses, Straßenverkehrsgefährdung durch grobes und rücksichtsloses Schnellfahren an unübersichtlichen Stellen und Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen.

