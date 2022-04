Iserlohn: Auto fängt an Grüner Talstraße während Fahrt Feuer

In voller Ausdehnung hat am Montagabend an der Grüner Talstraße ein Pkw gebrannt. Verletzt wurde niemand.

Iserlohn. Während der Fahrt fängt ein Pkw an der Grüner Talstraße in Iserlohn Flammen – kurz darauf brennt er in voller Ausdehnung. Was bisher bekannt ist.

Während der Fahrt hat am Montagabend gegen 21.20 Uhr ein Pkw an der Grüner Talstraße in Iserlohn Feuer gefangen. Verletzt wurde laut Mitteilung der Feuerwehr niemand – die Brandursache ist allerdings unklar.

Die Feuerwehr Iserlohn stellte beim Eintreffen an der Einsatzstelle, die sich in Höhe des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses Obergrüne befand, fest, dass das Fahrzeug bereits in voller Ausdehnung brannte. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr nahmen ein C-Rohr vor und brachten auf diese Weise das Feuer unter Kontrolle.

Ein Totalverlust konnte trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr nicht verhindert werden, heißt es. Verletzt wurde aber glücklicherweise niemand, da die Insassen das Auto rechtzeitig verlassen und sich in Sicherheit bringen konnten.

