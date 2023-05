Iserlohn: Auto günstig waschen und für guten Zweck spenden

Best Carwash-Betreiber Peter Spies (l.) und IKZ-Chefredakteur Torsten Lehmann freuen sich auf die Aktion in Iserlohn.

Iserlohn. Das Auto waschen – und das für den guten Zweck: Das ist am 13. Mai und 3. Juni bei Best Carwash Iserlohn möglich. Bekannte Köpfe helfen dabei.

Es ist so etwas wie deutsches Brauchtum: Am Samstag wird der fahrbare Untersatz sowohl von innen als auch von außen gereinigt und auf Hochglanz poliert. Ebenfalls eine Tradition ist inzwischen das alljährliche Benefiz-Autowaschen von Best Carwash Iserlohn in Kooperation mit der Heimatzeitung, das in diesem Jahr an zwei Samstagen stattfinden wird.

Am 13. Mai und am 3. Juni gilt an der Corunnastraße 5 in der Zeit von 8 bis 18 Uhr das Angebot, die beste Komplettpflege statt für 27 für 15 Euro zu bekommen. Davon gehen je fünf Euro an den Iserlohner Verein „Bürger helfen Bürgern“. Zudem stehen zwischen 10 und 14 Uhr bekannte Iserlohner, Letmather und Hemeraner bereit, um das anschließende Saugen, die Cockpitpflege und das Mattenausklopfen zu übernehmen.

Neues Konzept in der Waschanlage im Corunna-Gewerbegebiet

„Als Unternehmer habe ich eine soziale Verantwortung und der komme ich gerne nach“, nennt Peter Spies, der Betreiber der Waschanlage, die Beweggründe für die erneute Aktion. Gleichzeitig weist er die Teilnehmer der Benefiz-Autowäsche auf sein neues Konzept im Corunna-Gewerbegebiet hin: „Unsere Kunden müssen für den Waschvorgang mittlerweile nicht mehr aus ihrem Auto aussteigen und können sitzen bleiben. Das ist viel entspannter als vorher.“

Nicht sitzenbleiben können sie hingegen anschließend, wenn sich Persönlichkeiten aus der Region gerne um die Innenreinigung der Fahrzeuge kümmern werden.

