Spendenaktion Iserlohn: Auto günstig waschen und Ukrainern in Not helfen

Iserlohn. IKZ und Best Carwash präsentieren im Mai nach zwei Jahren eine Neuauflage ihrer gemeinsamen Benefiz-Waschaktion – alle Infos gibt es hier.

Es ist eine Befreiung, wenn das über Wochen und Monate versiffte Auto endlich mal wieder blitzt. Steigern lässt sich das gute Gefühl, wenn das Vollprogramm in der Waschanlage kaum mehr kostet als die Schnellreinigung. Noch mehr Spaß macht der Besuch, wenn für die Innenraumreinigung tatkräftige Hilfe bereit steht, deren Gesichter man kennt und die noch dazu gratis arbeitet. Wenn dann noch ein Teil der Waschgebühr den Opfern des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hilft, ist die Grundlage für einen perfekten Samstag gelegt.

Denn in der kommenden Woche kehrt die Benefiz-Autowäsche mit Promifaktor zurück: Der IKZ und Best Carwash laden dazu erstmalig an drei Samstagen ein (siehe Infobox). „Wir wollten das früher wieder anbieten, aber Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht“, erklärt Best-Carwash-Geschäftführer Peter Spies das Aussetzen der Aktion in den Jahren 2020 und 2021. Pandemiebedingt seien zeitweise sogar die Staubsaugerplätze gesperrt gewesen. Die Autowäsche für den guten Zweck gehe jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt wieder an den Start, denn 2022 wird der Erlös an den Verein Bürger helfen Bürgern gespendet, der damit die Unterstützung für Ukrainer finanziert.

Abstriche bei der Qualität muss niemand befürchten

Die Termine, der Preis und die Promis Heimatzeitung und Best Carwash laden erstmalig seit 2019 wieder zur Autowäsche für den guten Zweck im Gewerbegebiet Corunna an der Corunnastraße 5 ein. An den Samstagen 7., 14. und 21. Mai gibt es jeweils zu den normalen Öffnungszeiten von 8 bis 18 Uhr die Rundum-Komplettpflege für nur 15 statt 27 Euro. Für jede dieser Wäschen werden fünf Euro an den Verein Bürger helfen Bürgern gespendet, zur Unterstützung geflüchteter Menschen aus und in der Ukraine. Zwischen 9.30 und 12.30 Uhr stehen Lokalpromis bereit, die bei der Trockenreinigung des Innenraums zur Hand gehen und beherzt zum Staubsauger greifen oder Fußmatten ausklopfen. Zugesagt haben bislang: Landrat Marco Voge, die Bundestagsabgeordneten Paul Ziemiak (CDU) und Inge Blask (SPD), der Hemeraner Bürgermeister Christian Schweitzer, die Iserlohner Vizebürgermeister Thorsten Schick und Michael Scheffler, Axel Sippel (Vorstand Sparkasse Iserlohn), Bernhard Camminadi (Geschäftsführer Gewerbepark Deilinghofen), sowie einige weitere heimische Christ- und Sozialdemokraten. Anmeldungen werden weiter entgegengenommen!

„Für uns als Zeitungsverlag ist Hilfe für Menschen in Not immer ein guter Anlass für eine solche Aktion“, sagt IKZ-Geschäftsführer Uwe Mattern, der ebenso wie Peter Spies betont, soziale Verantwortung gehöre für ihn als Geschäftsmann ganz selbstverständlich dazu. In gewisser Hinsicht sei der aktuelle Anlass für die Spendenaktion für die Heimatzeitung aber ein ganz besonderer, erklärt Mattern: „In Russland wird die freie Presse unterdrückt, die eine wichtige Säule für die Demokratie bildet. Und ein demokratisches System ermöglicht erst die Freiheit, für die die Ukrainer jetzt kämpfen.“

Peter Spies ist überzeugt, dass sich die freie Welt nicht einschüchtern lassen sollte. „Jetzt erst recht, sage ich immer. Wir müssen Flagge zeigen und helfen, wo wir können.“ Im März hat er bereits angefangen zu sammeln, bei der Wahl des blau-gelben Sonderprogramms ist bei jeder Autowäsche Geld für humanitäre Hilfe zurückgelegt worden.

Mit der Benefizaktion im Mai soll ein großer Batzen Geld dazukommen. „Wir hoffen, dass sich wieder viele beteiligen werden“, sagt IKZ-Chefredakteur Torsten Lehmann. Auch wenn übrigens Lokalpromis bei der Polster- und Fußmattenreinigung mit anpacken, müsse sich niemand über die Qualität der Reinigung Gedanken machen: „Alles andere übernehmen die Profis von Best Carwash.“

In der Vergangenheit sei die Autowäsche für den guten Zweck stets sehr gut angenommen worden, sind sich die drei einig. Von Superschaum bis Glanzpolitur bekommt man dabei das volle Programm geboten, erklärt Spies schmunzelnd: „Alles, was die Anlage kann!“

