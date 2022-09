Letmathe: Auto mit viel zu überladenem Anhänger unterwegs

Letmathe. In Letmathe hat die Polizei jetzt ein Auto mitsamt viel zu überladenem Anhänger angehalten. Den Fahrer erwartet eine hohe Geldstrafe.

Ein Auto mit auffälligem Anhänger hat die Polizei am Donnerstagnachmittag um 16.15 Uhr auf der Untergrüner Straße gestoppt. Der Pkw selbst war nach Polizeiangaben unauffällig, aber der Anhänger hing auffällig tief über der Straße. Den Fahrer erwartet jetzt eine hohe Geldstrafe.

Den Beamten fiel auf, dass der Fahrer offensichtlich so viel Splitt geladen hatte, so dass die Bereifung und Federung des Anhängers dieser Last nicht viel entgegen setzen konnten. Der Verkehrsteilnehmer wurde von der Polizei mit seinem Fahrzeug zu einer nahe gelegenen Waage begleitet. Hier stellten die Beamten des Verkehrsdienstes der Polizei eine Überladung von fast 90 Prozent fest. Das Auto war nicht für eine derartige Anhängelast zugelassen. Die Fahrt war für den Autofahrer beendet. Er muss nun mit einer hohen Geldstrafe rechnen und bekommt einen Punkt in Flensburg

