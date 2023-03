Iserlohn: Auto rast mit 89 Stundenkilometern durch Kalthof

Die Polizei hat in Iserlohn-Kalthof die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer kontrolliert.

Kalthof. Bei Radarkontrollen der Geschwindigkeit in Iserlohn-Kalthof verhängt die Polizei ein Fahrverbot und schreibt 14 Anzeigen.

Die Polizei hat am Samstag von 8.40 bis 11 Uhr an der Kalthofer Straße die Geschwindigkeit von 474 Fahrzeugen per Radarmessung kontrolliert. Die Beamten verhängten ein Fahrverbot und schrieben 14 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. 61 Fahrer mussten Verwarngelder zahlen. Der höchste Messwert lag bei 89 Stundenkilometern bei erlaubten 50 km/h.

