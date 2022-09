Iserlohn: Auto überschlägt sich bei Kesbern – drei Verletzte

Kesbern. Bei einem Unfall in Iserlohn-Kesbern sind drei Menschen schwer verletzt worden. Der Fahrer verlor die Kontrolle, als er einem Wildtier auswich.

Bei einem Unfall in Kesbern hat sich am Mittwoch ein Auto überschlagen. Der Wagen wurde so stark verformt, dass sich alle drei Insassen schwer verletzten. Nach ersten Informationen von der Unfallstelle gab der 19 Jahre alte Fahrer an, dass er einem Wildtier ausweichen musste. Dabei verlor er gegen 22.06 Uhr kurz vor der Einmündung der Kesberner Straße in die Grüner Talstraße/Westendorfstraße die Kontrolle über sein Auto.

Der Wagen kam nach Polizeiangaben vermutlich nach rechts von der Fahrbahn ab, traf auf die Bankette und überschlug sich. Auf der gegenüberliegenden Fahrzeugseite kam er, wieder zurück auf den Rädern, zum Stehen. Die drei Insassen, neben dem 19-Jährigen noch ein 17- und ein 14-Jähriger, konnten sich selbstständig aus dem Wagen befreien.

Auto nicht mehr fahrbereit

Die Besatzungen von drei Rettungswagen aus Iserlohn und Hemer kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie ins Krankenhaus in Hemer sowie in Kinderkliniken in Dortmund und Bochum. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit zwölf Einsatzkräften vor Ort. Nach rund einer Stunde konnten sie wieder einrücken.

