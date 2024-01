Iserlohn: Autoknacker sind in der Stadt unterwegs

Iserlohn In der Nacht zu Sonntag waren Autoknacker in Iserlohn am Werk und brachen gleich mehrere Fahrzeuge

In der Nacht zum Sonntag gab es in Iserlohn eine Reihe von Einbrüchen in Pkw: An der Zollernstraße zerstörten Täter die Scheibe eines blauen VWs Passat, durchwühlten ihn und stahlen eine JBL Musikbox und ein portables Tom Tom Navi. An einem in der Nähe parkenden schwarzen Opel Corsa wurde lediglich die Scheibe eingeschlagen, jedoch nichts gestohlen. An der Kreuzung Seidenstraße/ Im Wiesengrund fand ein Pkw-Halter seinen schwarzen Seat Ibiza mit eingeschlagener Scheibe vor. Der Pkw wurde durchwühlt, jedoch nichts gestohlen.

Zwischen Donnerstagabend und Sonntagmorgen zerschlugen Unbekannte die Scheibe eines Am Untersten Hammer geparkten schwarzen Mercedes Benz E 240 und entwendeten Lebensmittel. Die sollten eigentlich im Namen der Tafel an Bedürftige verteilt werden.

An der Friedrichstraße wurde die Scheibe eines schwarzen Seat Ibiza eingeschlagen. Ein Zeuge entdeckte den Schaden am Sonntag kurz vor 14 Uhr. Am Südwall wurde am Sonntag zwischen 13 und 15.30 Uhr ein orangefarbener Kia Picanto zerkratzt.

Zwischen Samstag, 17.50 Uhr, und Sonntag, 18.50 Uhr, wurde am Kurt-Schumacher-Ring die Heckscheibe eines blauen Dacia Duster beschädigt. An der Schlesischen Straße zerkratzte ein Unbekannter in der Nacht zum Freitag den Lack eines grauen Opel Corsa.

