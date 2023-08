Iserlohn: Autos beschädigt und aus dem Staub gemacht

Iserlohn. Mit drei Unfallfluchten, die sich am Wochenende ereignet haben, ist die Iserlohner Polizei beschäftigt. Auch weitere Unfälle gab es zu beklagen.

Mit gleich mehreren Unfallfluchten ist die Polizei Iserlohn laut ihres Berichts seit dem Wochenende beschäftigt.

Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 8.30 Uhr, hatte eine 64-jährige Iserlohnerin ihr Auto vor der Hausnummer 42 in der Straße Am Hochbehälter abgestellt. Bei ihrer Rückkehr stellte sie Schäden fest, die die Polizei auf 2000 Euro schätzt.

Ebenfalls nicht um den Schaden gekümmert hat sich ein Fahrer oder eine Fahrerin, der oder die am Samstagmorgen einen am Hegestück 40 geparkten Wagen beschädigt hat. Auch in diesem Fall wird der Sachschaden auf etwa 2000 Euro beziffert.

Touchiert und weggefahren

An der Hans-Böckler-Straße, Höhe Hausnummer 15, hatte ein 70-jähriger Iserlohner seinen Pkw am Samstagvormittag abgestellt. Das Fahrzeug, das ihn touchiert hatte, war laut Polizei in Fahrtrichtung Iserlohn-Zentrum unterwegs. Der Verursacher beziehungsweise die Verursacherin machte sich aus dem Staub, ohne sich um die Regulierung des etwa 500 Euro hohen Schadens zu kümmern.

Von Freitag bis Sonntag haben sich laut Bericht der Polizei insgesamt acht Verkehrsunfälle mit Sachschaden ereignet. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 25.450 Euro.

Zeugen der Unfallfluchten bittet die Polizei um Hinweise unter 02371/9199-0.

