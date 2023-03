Iserlohn: Baar-/Fleitmann-Straße nach Unfall gesperrt

Iserlohn. Nach einem Unfall ist der Bereich Baar-/Theodor-Fleitmann-Straße voll gesperrt.

Nachdem eine Jugendliche von einem Auto im Einmündungsbereich Baar-/Theodor-Fleitmann-Straße in Iserlohn erfasst wurde und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden musste, gibt es aktuell eine Sperrung. Die Polizei rechnet damit (Stand 14 Uhr), dass der Bereich in 30 bis 45 Minuten wieder befahrbar sein wird. Autofahrer werden gebeten, den Unfallort zu umfahren.

