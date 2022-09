Iserlohn: Drei Babykatzen in Karton ausgesetzt

Iserlohn. Drei Babykatzen sind am Sonntagmorgen in einem Karton in Iserlohn ausgesetzt worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet um Hinweise.

Drei Babykatzen sind am Sonntagmittag in Iserlohn ausgesetzt worden. Nach Polizeiangaben bemerkte ein Anwohner der Heinrichsallee die drei Katzen am Sonntagmittag in seiner Einfahrt.

Der Mann fand neben seinem Auto einen Karton mit den drei jungen Katzen und rief daraufhin die Polizei. Die Tiere wurden in die Obhut des Tierschutzes übergeben. Die Beamten schrieben eine Anzeige gegen Unbekannt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Die Polizei bittet um Hinweise der Person, die die jungen Katzen ausgesetzt hat unter 02371/91990.

