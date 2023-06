Iserlohn: Balkon stürzt ein – 86-Jähriger leicht verletzt

Am Schleifenweg in Iserlohn ist am Freitagmorgen ein Balkon eingestürzt. Dabei wurde ein Mann leicht verletzt.

Iserlohn. Bei einem Balkonabsturz in Iserlohn ist am Freitag ein 86-Jähriger leicht verletzt worden. Die Feuerwehr musste den Mann aus den Trümmern bergen.

Glück im Unglück hatte am Freitagmorgen gegen 10 Uhr ein Iserlohner: Er stürzte mit dem Holzbalkon der mittleren Ebene seines Einfamilienhauses am Schleifenweg in Iserlohn in die Tiefe. Der 86-Jährige wurde leicht verletzt und kam zur Überwachung in ein Krankenhaus. Entgegen erster Mitteilungen wurde er jedoch nicht verschüttet.

Nachbarn hatten den Notruf gewählt, nachdem sie zunächst ein Poltern und später laute Hilfeschreie gehört hatten. Der Holzbalkon, der an der rückwärtigen Seite des Hauses angebaut war, war senkrecht in die Tiefe gestürzt und dort auf dem unteren Balkon zum Liegen gekommen. Das habe den Sturz abgefangen, waren sich die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr einig.

Mit dem Höhensicherungsgeschirr wurde der Abgestürzte von der Feuerwehr geborgen, dann vom Rettungsdienst versorgt. Die Polizei war mit sechs Einsatzkräften vor Ort, die Berufsfeuerwehr mit 12 Kollegen. Im Einsatz waren auch die Löschgruppen Obergrüne und Untergrüne mit 12 Kräften.

