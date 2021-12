Iserlohn-Barendorf: Gut besucht – und trotzdem gemütlich

Iserlohn. Der weihnachtliche Markt im Museumsdorf musste unter Corona-Bedingungen laufen – was der Stimmung keinen Abbruch tat, ganz im Gegenteil.

Viele haben am Einlass schon den Impf-Nachweis auf dem Smartphone und den Ausweis parat, lassen die Sicherheitsdienst-Mitarbeiter draufschauen und sich das Bändchen um den Arm wickeln. „Ich find’s gut, dass die das hier so machen“, sagt eine ältere Dame zu ihrer Begleiterin, während sie sich den Fachwerkgebäude des Museumsdorfes nähern.

Sie freuen sich, dass „trotz Corona überhaupt was möglich ist“. Und der Sonnenschein an diesem Samstagmittag habe sie aus dem Haus getrieben, sagen die Schwerterinnen, die nach eigenen Angaben „Wiederholungstäterinnen“ in Sachen „Weihnachtliches Barendorf“ sind. Dass es Kontrollen, begrenzte Personenzahlen in den Gebäuden und größere Abstände zwischen den hölzernen Hütten gibt, stört die beiden Frauen nicht. Ganz im Gegenteil, wie die Jüngere erklärt: „Ich finde es sehr angenehm, dass man sich nicht auf die Füße tritt, dass es nicht in den Gebäuden so drubbelig wird.“

Klein und Groß konnten auch einem Schmied bei der Arbeit zusehen. Foto: Max Winkler

Frank Josef (47) sieht es ähnlich: „Hier ist es echt schön und gemütlich, wenn ein Raum zu voll ist, dann dreht man halt eine kleine Runde und kommt dann noch einmal.“ Er hatte sich mit Tochter Leonore (2) und Sohn Justus (5) auf den Weg gemacht, um „noch ein paar Geschenke zu besorgen“ – während seine Frau die Wunschliste der Kinder in der Innenstadt abarbeitete. „Das wissen die natürlich nicht, sie denken, ihre Mama sei Kaffeetrinken bei der Oma.“ Für Letztere hatten die Jungs bereits ein paar handgestrickte Strümpfe ausgewählt. „Mir gefällt die Mischung: drinnen und draußen, alles so besondere Angebote“, schwärmte Frank Josef, der zum ersten Mal überhaupt in Barendorf war. „Wir sind vor ein paar Jahren nach Iserlohn gekommen, aber hierher habe ich bisher noch nicht geschafft. Es wird garantiert nicht der letzte Besuch gewesen sein“, zeigte er sich überzeugt.

Manche hatten auch ein ganz konkretes Ziel

Ganz gezielt war auch Tanja Berstdorf (34) gekommen: Die „Weinlichter“ von Tischler Konrad Horsch waren ihr einziges Ziel. „Ich möchte sie Freunden in Spanien schicken, letztes Wochenende habe ich es nicht hierher geschafft, deshalb muss ich mich jetzt sputen“, erzählte sie mit einem Lächeln und verschwand.

Dr. Sandra Hertel, Leiterin der städtischen Museen, zeigt sich am Sonntag im Gespräch mit der Heimatzeitung zufrieden mit den beiden Markt-Wochenenden. Trotz der Arbeit und der teils schlaflosen Nächte der vergangenen Wochen und Monate sagt sie: „Ich bereue nicht, dass wir es gemacht haben.“ Die positiven Rückmeldungen von Besucher- und Ausstellerseite bestätigen sie. Auch die Skeptiker seien am Ende überzeugt gewesen. Und – Corona sei Dank – jetzt weiß Sandra Hertel durch die Ausweis-Kontrollen auch, dass das „Weihnachtliche Barendorf“ sogar Gäste aus Norwegen, Polen und Frankreich angelockt hat.