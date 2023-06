Iserlohn: Barendorfer Honig jetzt erhältlich

Iserlohn. Die Frühjahrsernte in Barendorf in Iserlohn ergibt auch in diesem Jahr einen leckeren Raps-Honig. Hier ist er erhältlich.

Bienenschutz ist Ehrensache, auch in Iserlohn. In der Historischen Fabrikanlage Maste-Barendorf in Iserlohn leben seit 2016 zwei Bienenvölker. Die Arbeit der Imker zu beobachten und etwas über Bienen und ihre Bedeutung für Mensch und Umwelt zu lernen, ist ein rege nachgefragter Teil des umweltpädagogischen Konzeptes der Iserlohner Museen.

Ein neuer Schaukasten im Garten bietet den Besucherinnen und Besuchern im Museumsdorf außerdem die Möglichkeit, einen vorsichtigen Blick in einen wimmelnden Bienenstock zu werfen. Der Schaukasten muss natürlich nach der Betrachtung unbedingt wieder geschlossen werden.

Die Frühjahrsernte in Barendorf ergibt auch in diesem Jahr einen leckeren Raps-Honig, der durch seine weiße Farbe und seine Festigkeit auffällt. Der Verkauf findet ab sofort dienstags bis sonntags, 10 bis 17 Uhr, im Stadtmuseum Iserlohn, Fritz-Kühn-Platz 1, statt. Natürlich nur, solange der Vorrat reicht. Das Team der Iserlohner Museen bittet um Verständnis, dass keine Vorbestellungen für den Honig angenommen werden.

