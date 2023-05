Iserlohn: Bekannte Köpfe waschen Autos für den guten Zweck

Am 13. Mai und 3. Juni werden bei Best Carwash in Iserlohn wieder Autos für den guten Zweck gewaschen. Wie im Vorjahr sind auch wieder Iserlohns Bürgermeister Michael Joithe und der Bundestagsabgeordnete Paul Ziemiak dabei – und viele mehr.

So eine richtige Autopflege will gekonnt sein, das bekommt nicht jeder hin. Falls sich Ihr vierrädriger Untersatz in einem äußerst schmutzigem Zustand befindet, dann sollten Sie am Samstag, 13. Mai, die Waschstraße von Best Carwash im Corunna-Gewerbegebiet in Iserlohn ansteuern. Denn hier gibt es von 8 bis 18 Uhr die beste Komplettpflege vom Profi für nur 15 Euro statt 27 Euro.

Und wenn Sie dann noch in der Zeit von 10 bis 14 Uhr vorbeischauen, kann es durchaus sein, dass Ihnen ein Bürgermeister die Fußmatten ausklopft, ein Politiker das Cockpit aufpoliert oder ein Sparkassen-Chef die Polster absaugt. Im Rahmen der Benefiz-Autowasch-Aktion von Best Carwash und der Heimatzeitung, die am 13. Mai und dann noch mal am 3. Juni stattfindet, ist alles möglich.

Diese bekannten Iserlohner und Hemeraner helfen bei der Wäsche

In diesem Jahr wird erneut der Iserlohner Verein „Bürger helfen Bürgern“ unterstützt. Jeweils 5 Euro pro Waschgang plus der zusätzlich eingesammelten Spenden, gehen an die Einrichtung, die mit dem Geld hilfsbedürftige Menschen unterstützt.

Neben Iserlohns Bürgermeister Michael Joithe und Hemers Vize-Bürgermeister Bernhard Camminadi haben sich auch die Bundestagsabgeordneten Bettina Lugk und Paul Ziemiak sowie Kulturbüro-Leiter Niels Gamm zum Putzdienst eingetragen. Hemers Polizei-Chef Andreas Filthaut wird ebenso den Lappen schwingen wie Axel Sippel und Jochen Hälker, Vorstand der Sparkasse Iserlohn. Außerdem werden unter anderem die beiden Schützenvereins-Chefs Wolfgang Barabo (IBSV) und Rainer Lewe (BSV Drüpplingsen) am Staubsauger ihr Können zeigen.

