Iserlohn: Bekommen Drogensüchtige hygienische Konsumräume?

Iserlohn. Die Iserlohner Fraktionen die Grünen und „DieIserlohner“ möchten Drogensüchtigen eigene Räume für den Drogenkonsum geben. Das steckt dahinter.

Konsumräume für Drogensüchtige, die an bereits bestehende Strukturen angeschlossen werden sollen – das beantragt jetzt die Fraktionen Bündnis90/Die Grünen und „DieIserlohner“. Im Iserlohner Sozialausschuss soll darüber entschieden werden.

+++ Lesen Sie auch: Iserlohn: CDU sorgt sich um Situation auf Fritz-Kühn-Platz +++

Als Begründung heißt es seitens der Fraktionen, dass es derzeit keine angemessene Einrichtung gebe, in der Drogensüchtige sicher und hygienisch konsumieren können. Dies führe dazu, dass viele von ihnen gezwungen seien, ihren Konsum in der Öffentlichkeit, insbesondere auf dem Fritz-Kühn-Platz und in den anliegenden WC-Anlagen, abzuhalten. Diese Situation ist sowohl für die Betroffenen als auch für die umliegende Bürgerschaft unangenehm.

Beratungsangebote für Drogenabhängige in Iserlohner Konsumräumen

„Die Konsumräume sollten über Aufenthaltsräume hinausgehen“, sind die Fraktionen überzeugt. Idealerweise sollten sie mit Beratungsangeboten und medizinischer Versorgung ausgestattet sein, um den Betroffenen einen umfassenden Ansatz zur Überwindung ihrer Abhängigkeit zu bieten.

+++ Weitere Nachrichten: „Kinderstadt“: Das begeistert Teilnehmer beim Start +++

Die Vorteile einer solchen Einrichtung für Drogensüchtige seien in zahlreichen Studien und Praxisbeispielen belegt, heißt es. Sie ermöglichen einen kontrollierten und überwachten Rahmen für den Drogenkonsum, der das Risiko von Überdosierungen, Infektionen und anderen gesundheitlichen Komplikationen reduziert. Darüber hinaus bieten sie die Möglichkeit, den Kontakt zu den Betroffenen aufzunehmen, um ihnen Beratung, Unterstützung und den Zugang zu weiteren Hilfsangeboten anzubieten.

+++ Auch interessant: Iserlohn: Gelungener Abschluss von „Rock in Barendorf“+++

„Wir schlagen vor, dass im Rahmen der Prüfung verschiedene Aspekte berücksichtigt werden, wie beispielsweise die Erfahrungen anderer Kommunen, in denen Konsumräume bereits erfolgreich implementiert wurden“, heißt es in dem Antrag. Als Beispiele nennen die Grünen und „DieIserlohner“ unter anderem Köln, Düsseldorf, Essen und Dortmund. Beraten werden soll dieser Antrag in der nächsten Sitzung des Sozialausschusses am Donnerstag, 31. August, um 17 Uhr im Sitzungsraum U-163a des Rathauses.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn