Iserlohn: Bekommt das Berufskolleg eine Schulband?

Iserlohn. Mit der Band einer Förderschule sind Schüler des Berufskollegs in Iserlohn vor den Ferien aufgetreten. Die Initialzündung für eine eigene Band?

Musik und Konzerte, das hat schon immer die unterschiedlichsten Menschen zusammengebracht. Mit oft äußerst kreativen Ergebnissen, wie das gemeinsame Lied „Komet“ des jungen Interpreten Apache 207 mit dem über dreimal so alten Udo Lindenberg zeigt. Gemeinsam aufzudrehen bei Musik und dabei den Gedanken der Inklusion mit Leben zu füllen, darum sollte es beim Musikprojekt des Berufskollegs des Märkischen Kreises in Iserlohn mit der Karl-Brauckmann-Schule, einer Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung aus Holzwickede, gehen.

Nachdem die Band-Mitglieder beider Schulen in den vergangenen Wochen an vier verschiedenen Terminen geprobt hatten, fand nun der erste öffentliche Auftritt dieses gemeinsamen Musikprojektes statt – im Vorfeld der letzten Aufführung von „Arsen und Spitzenhäubchen“ der Theater-AG.

Drei Pop-Songs brachte die Band dabei erfolgreich auf die Bühne des Berufskollegs: den bereits erwähnten Hit „Komet“, „Zusammen“ (Die Fantastischen Vier feat. Clueso) sowie „Deine Schuld“ von Ayliva.

Projekt braucht viel Vorlauf

Bis es indes so weit war, musste viel Herzblut, Arbeit und Organisationsaufwand reingesteckt werden, wie Felix Piltz, Musiklehrer an der Karl-Brauckmann-Schule, zu Protokoll gab: „Am Anfang war es nicht einfach, aber am Ende waren sie alle da, wo sie sein sollten. Zwischenzeitig war das aber wirklich schwieriger, als ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Zudem braucht so ein Projekt viel Vorlauf. Und der Organisationsaufwand von Seiten unserer Schule ist auch erheblich.“

Ein Aufwand, der sich letztendlich aber gelohnt hat, wie Ralf Schlüter, Leiter der Theater-AG am Berufskolleg, der gemeinsam mit Felix Piltz die Idee zu diesem Musikprojekt gehabt hatte, herausstellte: „Das ist wirklich ein ganz, ganz lohnendes Projekt. Die zwölf Mitglieder der Band haben eine sehr harmonische Zeit miteinander gehabt. Das bringt junge Menschen unheimlich weiter.“ So hätten insbesondere die Schüler der Förderschule ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Autonomie hinzugewonnen, ergänzte Felix Piltz.

Bereicherung für die Teilnehmer

Und natürlich haben Ralf Schlüter und Felix Piltz bereits im Blick, was aus dem Projekt in der Zukunft möglicherweise erwachsen kann. „Interesse und Wünsche sind von unserer Seite auf jeden Fall da, wenn ich auch jetzt erst einmal in Elternzeit gehe. Man muss schauen, ob man vielleicht auch einmal auf anderer Ebene etwas ausprobieren kann, möglicherweise gemeinsam Theater zu spielen“, so Felix Piltz.

Vielleicht war dieses gemeinsame Musikprojekt auch die Initialzündung für die Gründung der von vielen herbeigesehnten Schulband am Berufskolleg an der Hansaallee – das wäre mit Sicherheit eine tolle Sache, wie Ralf Schlüter unterstrich. Auf jeden Fall hat das inklusive Musikprojekt alle sehr, sehr bereichert – das steht fest.

