Iserlohn bekommt in Sümmern ein weiteres Testzentrum

Sümmern. Die Zusage und damit die Beauftragung durch den Märkischen Kreis für Corona-Schnelltests liege bereits seit Freitag vor, berichtet Sezgin Albayrak, seit geraumer Zeit Eigentümer der Immobilie an der Sümmerner Straße 70. Der Name der früher dort ansässigen Schausteller-Familie gab dem Bereich vor dem Haus den inoffiziellen, aber bekannten Namen „Wendler-Kreuzung“. Albayrak hat das Haus mittlerweile modernisiert und dort vor zwei Monaten zusammen mit Rüshan Yagli unter dem Namen „Real Safety“ einen Handel für Hygieneartikel gegründet. Nun wollen die beiden expandieren und für den Stadtteil ein eigenes Testzentrum eröffnen.

Noch eine oder zwei Wochen könnte es dauern, bis dort die ersten Abstriche für Schnelltests durchgeführt werden. „Wir dürfen auch mobil testen und auch PCR-Tests anbieten“, beschreibt Rüshan Yagli, einer der beiden Inhaber und Geschäftsführer den in Kürze startenden Service, der wie üblich für die Bürger kostenlos sein wird. Während er bei den stationären Schnelltests vor allem die Sümmeraner als Kunden im Blick hat, sollen die mobilen Angebote auch in einem größeren Radius stattfinden können mit Blick auf Firmen, Schulen und Kindergärten als potenzielle Kunden.

Mit insgesamt fünf weiteren Personen wollen die Betreiber im „Testzentrum Sümmern“, so der geplante Name, an den Start gehen. Aber noch gilt es, die frisch modernisierten Räume im Erdgeschoss des Hauses einzurichten: 160 Quadratmeter Fläche stehen dort zur Verfügung. Trennwände und drei Kabinen sollen aufgebaut werden, in den Räumen werden definierte Wege als Einbahnstraßen vorgesehen.

Kooperation mit derBurg-Apotheke im Ort

Für die Besucher soll dann, so kündigte es Sezgin Albayrak an, auch der große Parkplatz geöffnet werden, ebenso der Weg zum Haus noch geöffnet und fertiggestellt werden. Sogar durch das Autofenster, so die Überlegung, könnten dann zumindest in Einzelfällen Abstriche genommen werden.

Für die Vorbereitungen und den Betrieb des Testzentrums in Sümmern sind die beiden Inhaber eine Kooperation mit der Burg-Apotheke und deren Inhaberin Britta Gößling eingegangen. Sie will den Betrieb mit ihrem Wissen unterstützen, konkret das Personal im Testzentrum schulen. Sie freut sich, dass der Ort dann bald eine eigene Anlaufstelle für die Corona-Schnelltests bekommen wird. In ihrer Apotheke an der Laventiestraße 2 will sie über den Verkauf von Testsets hinaus derzeit keine von Mitarbeitern durchgeführten Schnelltests anbieten – um den Apothekenbetrieb, für den das Ladenlokal ja konzipiert sei, nicht zu beeinträchtigen. Die Apothekerin hofft, dass der Service an der „Wendler-Kreuzung“ gut angenommen wird.

Alle bereits geöffneten Testzentren im Kreis sind aufgelistet auf der Seite www.t1p.de/SchnelltestMK