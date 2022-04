Iserlohn: Beliebte „Marktmusik“-Reihe wieder gestartet

Iserlohn. Nach zwei Jahren Corona-Pause geht es in der Iserlohner Reformierten Kirche wieder los mit der „Marktmusik“. Wann das nächste Konzert ist.

Nach zwei Jahren Corona-Pause konnte am Samstag endlich wieder die „Marktmusik“ in der Reformierten Kirche in Iserlohn stattfinden. Detlef Murzik und Gunter Binder begeisterten das Publikum während ihres halbstündigen Auftritts mit Gitarrenspiel und Gesang und einem Repertoire aus alten Klassikern, unbekannten Entdeckungen und Evergreens.

Auch thematisch schien es bei den Liedern keine eindeutige Richtung zu geben. So zogen sie sich von Frühlingsliedern über Liebesballaden von Schubert und einem unverhofften Fund von Franz Abt, bis hin zu italienischen Hits wie „O Sole Mio“. „Es ist schön, hier nach so langer Zeit überhaupt zu spielen“, freute sich Murzik. Die beiden Musiker, die sich über die Gitarre gefunden haben, wie sie erzählen, hoffen nun auf einen Auftritts-Aufschwung nach Corona – auch in der Reformierten Kirche. „Das Leben geht weiter, es passiert endlich wieder mal was und wir sind froh, dass wir wieder was machen können“, zeigten sie sich sichtlich erfreut.

Bis Juni sollen die samstäglichen Konzerte jetzt wieder wöchentlich fortgeführt werden. Das nächste Konzert „Saiten und Gesang – Lieder der Welt“ der „Iserlohner Marktmusiken“ am kommenden Samstag, 30. April, im Zeitraum von 11.15 Uhr bis 11.45 Uhr, wird begleitet von Gesang, Klavier und Gitarren.

