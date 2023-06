Iserlohn: Berufskolleg MK verabschiedet Absolventen

Foto: Michael May

Das sind die Absolventinnen und Absolventen des Berufskollegs des Märkischen Kreises in Iserlohn.

Iserlohn. Warum Künstliche Intelligenz bei der Zeugnisvergabe am Berufskolleg des Märkischen Kreises eine Rolle gespielt hat.

Eine Zeugnisausgabe hat immer eine ganz besondere Atmosphäre, eine Mischung aus Stolz, Freude, Spaß aber auch Abschied.

Diese Stimmungen waren am Dienstag im Berufskolleg des Märkischen Kreises an der Hansaallee in Iserlohn zu spüren, denn dort erhielten die Schülerinnen und Schüler der Klassen GTA3A und GTA3B (Gestaltungstechnische Assistentinnen und -Assistenten) sowie der FO 13 ihre Abschlusszeugnisse.

Zur Einstimmung in den Nachmittag ließ Abteilungsleiter Holger Albertini die letzten Jahre noch einmal Revue passieren – und zwar mit einer launigen Power-Point-Präsentation, die für viel Spaß sowohl bei den Schülerinnen und Schülern als auch bei deren Eltern sorgte.

Verzerrte Gesichter, alles zum Abwinken

Albertini: „In aller Munde ist die Künstliche Intelligenz (KI)“. Bei einem Versuch hat Albertini die Optionen „20 Jahre, Abteilung Gestaltung, Abschluss und ausgelassene Feier“ eingegeben. Heraus kam ein ziemlich gruseliges Foto mit Jugendlichen, die verzerrte Gesichter hatten. Gleiches galt für die Lehrerinnen und Lehrer, die eher an altbackene Professorinnen und Professoren denn an ein junges dynamisches Kollegium erinnerten. Natürlich wurden auch die Klassenlehrer, Nina Henning, Nils von Pidoll und Martina Wehmer, durch die Intelligenzmaschinerie gedreht. Das Ergebnis: Ebenfalls zum Abwinken.

Schulleiter Josef Schulte verglich die gemeinsame Schulzeit mit dem berühmtesten Radrennen der Welt, der Tour de France. Alle Absolventen mussten zahlreiche Etappen hinter sich bringen, um jetzt endlich auf der Champs Elysées durchs Ziel zu fahren. „Nicht alle von der Startmannschaft sind mit ihnen im Ziel angekommen, einige musten freiwillig oder unfreiwillig aussteigen. Andere mussten Rückschläge hinnehmen, haben das Etappenziel aber nie aus den Augen verloren.“ Ergänzend fügt er hinzu: „Das Wichtigste aber ist, dass sie im Team im Ziel angekommen sind. Niemand von ihnen ist auf der bislang letzten Etappe, der Abi-Prüfung, auf der Strecke geblieben“. Und er hatte noch einen Rat: „Ruhen sie sich nicht zu lange aus, die nächsten Herausforderungen kommen mit Sicherheit auf Sie zu und werden nicht einfacher. Vergessen sie nie die sozialen Kompetenzen wie Kooperationsbereitschaft, Teamfähigkeit, Freundlichkeit, Konfliktfähigkeit und Toleranz. Ich würde mich freuen, wenn es ihren Lehrerinnen und Lehrern gelungen ist, diese Kompetenzen bei ihnen zu entwickeln und zu stärken“.

Mit viel Beifall wurden Leonie Böcker an der Zugposaune und Elif Tanriöver am Klavier bedacht, die für die musikalische Untermalung der Feierstunde sorgten. Hier nun die Namen der Absolventinnen und Absolventen:

GTA3A (Klassenlehrerin Nina Henning): Hilal Arslan, Sarah Dettmar, Jolina Dirr, Nele Faust, Maria Magdalini Georgiadou, Lucie Hötger, Isabell Penner, Josy Pump, Nadine Rozanski, Zehra Sayan, Maja Christine Seifert und Viktorija Vavilova.

GTA3B (Klassenlehrer Niels von Pidoll): Merlin Diaz Mischkalla, Anna-Maria Gyftopoulou, Pauline Kolloch, Silas Limper, Lena Penner, Jasmin Rudewig, Jessie Runge, Finn Schlüter, Romy Sikora, Juliana Trümper und Justus Uhlmann.

FO 13 (Klassenlehrerin Martina Wehmer): Ebrar Akkaya, Michelle Bartuli, Merle Haase, Cleo Heinrich, Evelin Jabss, Viktoria Lach, Jenny Lange, Lisa Marzinski, Vanessa Schmidt, Niklas Schwarz, Laura Stirz, Nadine Wiggershaus und Karolina Witkowski.

Für ihre besonderen Leistungen wurden dann schließlich noch Merle Haase (FO 13, Abschluss Allgemeine Hochschulreife; Abischnitt 1,0) sowie als Klassenbeste der GTA3A Sarah Dettmar (Abschluss Fachhochschulreife mit der Note 1,9) beziehungsweise der GTA3A, Finn Schlüter (Abschluss Fachhochschulreife mit der Note 1,3), geehrt.

