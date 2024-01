Iserlohn: Betriebe leiden unter Brückensperrung im Lennetal

Iserlohn/Nachrodt-Wiblingwerde Betriebe leiden unter der Brückensperrung im Lennetal. Der Arbeitsgeberverband traf sich zum Krisengespräch mit der Wirtschaftsministerin.

In einem Krisengespräch mit NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubauer hat der Märkische Arbeitgeberverband (MAV) am Mittwoch auf die Nöte der betroffenen Betriebe durch die Brückensperrung im Lennetal aufmerksam gemacht. Neben den Ausführungen von Nachrodt-Wiblingwerdes Bürgermeisterin Birgit Tupat zur aktuellen Situation vor Ort konnten Dr. Ralf Geruschkat, Hauptgeschäftsführer der SIHK, und MAV-Geschäftsführer Özgür Gökce die Notlage der Gewerbetreibenden (Handel und Dienstleistung) und der Industrie darstellen.

„Die Ministerin hat unterstrichen, dass diese wichtige Wirtschaftsregion – wieder einmal – unverschuldet in eine Notlage geraten ist. Es soll geprüft werden, wie das Land möglichst schnell und unbürokratisch im Rahmen seiner Möglichkeiten unterstützen kann. Hierzu könnten die Förderinstrumente in Folge der A45-Sperrung als Grundlage dienen“, bilanziert der MAV in einer Pressemitteilung. Alle Beteiligten hätten sich für eine offene und transparente Kommunikation ausgesprochen und wollten in einem engen Kontakt bleiben.

Folgen entlang der gesamten Lenneschiene

Wie ernst die Lage vor Ort ist, zeigt eine Blitzumfrage des MAV. 34 Betriebe von Iserlohn über Altena bis nach Plettenberg gaben innerhalb weniger Stunden an, von der Brückensperrung in Nachrodt negativ betroffen zu sein. Nahezu ebenso viele befürchten wegen der erschwerten Erreichbarkeit den Weggang von Mitarbeitern oder dass sich neue Mitarbeiter nicht mehr bewerben. Die Folgen für die Bewerbung von Auszubildenden für das nächste Ausbildungsjahr seien noch gar nicht abzusehen.

„Ebenso tun sich viele Betriebe noch schwer, den monetären Schaden durch die Brückensperrung bereits heute in Euro und Cent zu beziffern. Wer es sich zutraut, geht durchaus von vierstelligen Einbußen pro Tag aus“, so der Arbeitgeberverband. Einige Stimmen aus Unternehmen: „Pendelzeiten haben sich mehr als verdreifacht. Ebenfalls sind die Logistik und der Werksverkehr gestört.“ „Die Mitarbeiter sind massiv frustriert und kommen zu spät oder momentan gar nicht (AU oder Urlaub).“ „Zulieferer lehnen die Zusammenarbeit ab oder erhöhen die Preise bei Beauftragung.“

