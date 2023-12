Iserlohn: Betrüger locken mit Fake-Wohnung im Internet

Mit einer gefälschten Annonce in einem Immobilienportal hatten Betrüger in Iserlohn Erfolg.

Iserlohn Betrüger nutzen mit Fake-Anzeigen auf Immobilienportalen die Wohnungsnot aus und waren damit bei einem 20-Jährigen in Iserlohn erfolgreich.

Ein 20-jähriger Mann ist auf Wohnungsbetrüger hereingefallen und hat dabei eine hohe Geldsumme verloren, berichtet die Polizei. Auf der Suche nach einer neuen Wohnung in Iserlohn war er auf einer Plattform im Internet auf ein Angebot gestoßen, das offenbar nicht seriös war. Per Mail wurde der Mietvertrag für das Objekt vereinbart und der 20-Jährige überwies Geld. Danach brach der Kontakt ab. Am Mittwoch erstattete der Mann Anzeige bei der Polizei.

Die warnt vor den Fake-Wohnungsangeboten – auch für Ferienaufenthalte. Im Internet gibt es immer wieder Angebote, die mit wunderschönen Fotos für eine Wohnung werben. Die Anbieter nutzen die Wohnungsnot. Sie finden meist eine Ausrede, um nicht selbst zu einer Wohnungsbesichtigung anreisen zu können – etwa, weil sie sich gerade im Ausland aufhalten. Stattdessen bieten sie an, gegen Vorkasse einen Schlüssel zu übersenden. Der wird allerdings nie kommen. Ohne sich von tatsächlichen Eigentumsverhältnissen überzeugt zu haben, sollten Mietinteressenten daher kein Geld zahlen.

Auch bei der Suche nach Feriendomizilen ist es sicherer, auf bekannte Anbieter zu setzen und – falls verlangt – eine Vorkasse-Zahlung über den Portal-Betreiber abzuwickeln, empfiehlt die Polizei.

