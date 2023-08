Iserlohn: Betrunkener Radfahrer legt sich mit Polizei an

Iserlohn. Ein betrunkener Radfahrer ist in der Fußgängerzone in Iserlohn von der Polizei gestoppt worden. Er beleidigte und schlug nach den Polizisten.

Ein 50 Jahre alter Radfahrer aus Iserlohn hat sich am Donnerstag so hartnäckig mit der Polizei angelegt, dass er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. So berichtet es die Kreispolizeibehörde am Freitag in einer Pressemitteilung.

Der 50-Jährige fuhr am Nachmittag auf seinem Rad durch die Fußgängerzone im Bereich der Wermingser Straße. Dort fiel er den Beamten einer Polizeistreife auf, weil er sehr schnell unterwegs war. Auf die anschließende Kontrolle soll er sofort hochaggressiv reagiert haben. Ausweisen wollte er sich nicht. Beim Versuch ihn nach Ausweisdokumenten zu durchsuchen, soll er die Polizisten beleidigt und nach ihnen geschlagen haben.

Nachdem ihm Handschellen angelegt wurden, brachten die Polizisten den alkoholisierten Iserlohner auf die Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Gegen den 50-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

