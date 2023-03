Iserlohn: Bewährung wegen Besitz von Kinderpornografie

Iserlohn. Die Polizei sicherte bei einem damals 22-Jährigen kinderpornografische Bilder und Videos. Dafür wurde eine hohe Haftstrafe gefordert.

In manchen Strafverfahren gegen Angeklagte, auf deren Speichermedien die Polizeikinderpornografische Bilder und Videos sichergestellt hat, geht es um tausende Dokumente des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Verglichen damit war ein Angeklagter aus Iserlohn am Amtsgericht ein eher kleiner Fisch: Auf seinem Handy hatten die Ermittler jeweils einstellige Mengen an Fotos und Videos gefunden. Das änderte nichts an dem schweren sexuellen Missbrauch, den die Kinder hatten erleiden müssen.

Im Sommer 2022 hatte die Polizei das Handy des damals 22-Jährigen durchsucht. Im August hatte er sich in eine ambulante Sexualtherapie begeben. Er habe schon vor dem Kontakt mit der Polizei gemerkt, „dass das nicht richtig ist”, distanzierte sich der Angeklagte von seiner Tat. Er habe seitdem keine solchen Medien mehr konsumiert.

Mindeststrafe für Besitz von kinderpornografischen Bildern

Seit einer Strafrechtsreform liegt die Mindeststrafe für den Besitz kinderpornografischer Bilder bei einem Jahr. Einen minderschweren Fall und die Möglichkeit einer geringeren Strafe gibt es nicht. Der Staatsanwalt hielt dem Angeklagten zwar dessen Therapiebemühungen und die gefestigten sozialen Beziehungen sowie die vorhandene Arbeitsstelle zugute. Dennoch beantragte er eine vergleichsweise hohe Haftstrafe von zwei Jahren, die aber zur Bewährung auszusetzen sei. Die gefundenen Bilder und Videosequenzen zeigten „schwersten sexuellen Missbrauch”, stellte er fest.

Verteidiger Andreas Trode argumentierte in seinem Plädoyer, dass es nicht erst der Druck durch die polizeilichen Ermittlungen gewesen sei, der seinen Mandanten in die Sexualtherapie gebracht habe. Es dauere eine Weile, bis man einen Therapieplatz bekomme. Er habe keine besonderen Sympathien für Tat oder Täter, versicherte der Verteidiger. Der Strafantrag des Staatsanwalts sei aber „absolut überzogen”. Es liegt an der Art der Beweismittel, dass in der Regel nicht viel über Details gesprochen wird. In diesem Verfahren war das etwas anders, weil der Verteidiger auf die zuweilen sehr oberflächliche Verwendung des Begriffs „Missbrauch” hinwies. Ob eine Diskussion über der Länge oder in diesem Fall vielmehr extreme Kürze der meisten Videoschnipsel irgendwie relevant war, mag dahingestellt sein. Letztlich beantragte der Verteidiger eine Haftstrafe von einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung.

Das Schöffengericht blieb in der Nähe dieser Marke und verurteilte den Angeklagten zu einer Haftstrafe von einem Jahr und vier Monaten auf Bewährung. Richter Dr. Michael Ozimek attestierte dem Angeklagten „eine gewisse Rücksichtslosigkeit gegenüber den kindlichen Opfern“ und erinnerte daran, dass hinter jedem Bild eine Leidensgeschichte stehe. Zu der vorerst nicht zu vollstreckenden Haftstrafe kommt eine Bewährungsauflage: Der Angeklagte darf seine ambulante Sexualtherapie nicht von sich aus beenden.

