Iserlohn: Bewaffneter Räuber überfällt Tankstelle

Die Polizei in Iserlohn sucht einen Räuber, der eine Tankstelle an der Karl-Arnold-Straße überfallen hat.

Iserlohn. Wieder ist in Iserlohn eine Tankstelle überfallen worden: Ein unbekannter Täter bedrohte den Kassierer am Mittwochabend mit einer Pistole.

Ein bewaffneter Räuber hat am Mittwoch eine Tankstelle in Iserlohn überfallen. Gegen 19.35 Uhr betrat er den Verkaufsraum an der Karl-Arnold-Straße, ging um den Tresen herum und zog eine Pistole. Nach dem Bericht der Polizei griff er selbst in die Kasse und zog Geldscheine heraus.

+++ Mehr aus Iserlohn: Linke für „kleinen Stadtwald“ auf dem Schillerplatz +++

Als eine Kundin in den Raum kam, flüchtete der Täter mit Waffe und Geld in den Händen und rannte bergab in Richtung Igelstraße/Düsingstraße. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Ergebnis.

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 20 Jahre alten und 1,80 bis 1,85 Meter großen Mann handeln, der blonde, kurze Haare hat. Er trug ein schwarzes T-Shirt und eine weiße OP-Maske.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn