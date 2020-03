Iserlohn bleibt eine Bierbrauer-Stadt

Die gute Nachricht vorweg: In Iserlohn wird weiter Bier gebraut werden. Am Montag haben die Gläubiger dem Kaufvertrag für die insolvente Waldstadt-Brauerei zugestimmt. Neue Besitzerin ist die „Shakespeare Brewery CO. KG“, Geschäftsführer wird Nathaniel Stott, Pub-Betreiber aus Herdecke.

Mittwochmorgen an der Grüner Talstraße, der neue Chef macht erstmal Kaffee. Auf dem Tisch liegt ein Buch über das Bierbrauen, Titel: „Die Revolution der Heimbrauer“. Stott, 51 Jahre alt und geboren im englischen Totnes, ist ein freundlicher Mann, der offensichtlich immer noch gerne dazulernt. Eine „Revolution“ plant er zwar nicht an der Grüner Talstraße – Pläne gibt es aber dennoch reichlich.

Zunächst: Die Marke „Waldstadt-Pils“ soll erhalten bleiben. Auch der „Frischling“, der verfeinert werden soll. „Wir wollen gute klassische deutsche Biere brauen“, kündigt Stott an.

Dabei soll es allerdings nicht bleiben. „In meinem eigenen Pub“ („The Shakespeare“), erzählt der Vater dreier Kinder, „mache ich 20 Prozent des Umsatzes mit Ale, IPA, Lager oder Stout“. Dementsprechend soll auch das Angebot an der Grüner Talstraße vielfältiger werden, voraussichtlich ab April, wenn auch ein Name für die neuen Sorten noch nicht feststeht.

„150 bis 250 Hektoliter monatlich“, sagt Stott, seien das Ziel. Das Bier soll weiter direkt ab der Brauerei vertrieben werden, in Lokalen und Supermärkten, auch in umliegenden Städten. Mit an Bord ist wie schon bei den vorherigen Betreibern als „Seele der Brauerei“ weiter Brauer Oliver von Wrede.

Nathaniel Stott hofft, dass die Fußball-EM im Sommer sich positiv auf das Geschäft auswirken wird. Auch wenn er, entgegen sämtlicher Klischees, als englischer Pub-Besitzer an Fußball eigentlich gar kein Interesse hat. Das Gleiche galt lange auch für Bier. Die Bezeichnung „Spätberufener“ findet er darum passend. Erst 2012 nämlich hat er eine Art Erweckungserlebnis, als ihm ein Freund in einer Dortmunder Kneipe ein lokal produziertes Ale in die Hand drückt. Der Beginn einer „Entdeckungsreise“, auf der er gelernt habe, was Bier sein kann – vor allem wie vielfältig. „Viel mehr noch als Wein.“

Riechen, schwenken, schauen, kosten, den Genuss als ein Ritual des Schönen zelebrieren: Was bei Wein seit Jahrzehnten gang und gäbe ist, ist in Sachen Bier hierzulande eine Neuheit. Das deutsche Nationalgetränk – es hat eher den Ruf, ein preisgünstiger Party-Beschleuniger zu sein als eine Angelegenheit für Freunde feiner Geschmäcker.

„Die Qualität des deutschen Biers strebt jeder Brauer an“ sagt er. „Aber die Vielfalt fehlt.“ Hiesige Gastronomien würden sich in der Regel vertraglich binden. Die Folge: Oft gibt es darum nur drei oder vier industriell hergestellte Sorten zu kaufen. Ein Umstand, den Stott wohl gerne ändern würde.

Auch „Tastings“ und Seminare sind angedacht

2012 übernimmt der Wahl-Herdecker zunächst eine Gaststätte am dortigen Freibad. Im November 2013 lässt er sich zum Bier-Sommelier ausbilden, 2015 öffnet er „The Shakespeare“. Stichwort Vielfalt: Statt aus vieren fließt hier mittlerweile Bier aus zwölf Hähnen.

Spannend: Stott hat mal zwei Monate in Iserlohn gelebt, am damaligen Goethe-Institut seinen ersten Deutschkurs belegt. Er hat einen Master-Abschluss in „Business and Administration“, einen Bachelor in Bio-Chemie, zwischenzeitlich hat er Theologie studiert. Nun also Pub-Besitzer und Anteilinhaber und Geschäftsführer einer Klein-Brauerei, in der es in naher Zukunft auch „Bier-Tastings“, Führungen und Seminare geben soll. Was der rote Faden bei all dem ist? Stott lächelt. „Das Interesse an Menschen.“