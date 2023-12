Iserlohn: Böller sorgt für Einsatz von Polizei und Feuerwehr

Iserlohn Am Sonntagmittag gegen 14 Uhr hat ein Böller für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr an der Westfalenstraße gesorgt. Das ist passiert.

Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei gab es am Sonntagmittag gegen 14 Uhr an der Westfalenstraße in Iserlohn. „Mehrere Anwohner hatten Brandgeruch festgestellt und die Feuerwehr und Polizei alarmiert“, so ein Sprecher der Polizei.

Böller sorgt für Brandgeruch

Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass es sich nicht um ein Feuer, sondern um einen Böller handelte, von dem der Brandgeruch ausging. Verletzt wurde niemand.

