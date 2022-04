Iserlohn: Brauchen die Rathäuser einen Sicherheitsdienst?

Ein Sicherheitsdienst ist in den Rathäusern in Iserlohn im Einsatz, um die 3G-Regel zu kontrollieren (Symbolfoto).

Iserlohn. Am Iserlohner Rathaus ist ein privater Sicherheitsdienst tätig. Die Linke fordert nun dessen Kündigung – weil Steuergelder verschwendet würden.

Die Linke stellt den Sicherheitsdienst in den Rathäusern der Stadt Iserlohn infrage. In einem Antrag an den Bürgermeister fordert die Ratsfraktion, dem privaten Sicherheitsdienst in Rathaus 1 zu kündigen und ihn in Rathaus 2 wieder zu früheren Regelungen zu beschäftigen. In der nächsten Sitzung des Haupt- und Personalausschusses soll über diese Frage beraten werden.

Die Sicherheitsleute werden eingesetzt, um am Eingang die Impf- und Testnachweise der Besucher zu kontrollieren. Dafür fallen Kosten in Höhe von 16.000 Euro im Jahr an, zitiert die Linke aus der Antwort der Stadtverwaltung auf eine Anfrage im März. „Laut Aussage des Bürgermeisters sei der Sicherheitsdienst weiter nötig, weil die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die 3G-Regel nicht kontrollieren könnten“, schreibt die Linke weiter. „Diese Aussage konnten wir schon damals nicht nachvollziehen.“

+++ Mehr aus Iserlohn: Aus Pfarrheim in Sümmern wird Flüchtlingsunterkunft +++

Inzwischen sind die Corona-Auflagen weitgehend aufgehoben. Wie berichtet gilt im Rathaus aber weiter 3G, um die Belegschaft bestmöglich für einer Infektion zu schützen. Doch die Kontrolle, so die Linke, könne den Verwaltungsmitarbeitern selber zugemutet werden. „In jedem Geschäft wurde die Einhaltung der Corona-Regeln von den Mitarbeitern vorgenommen. Insbesondere in Rathaus I, wo die Information ohnehin durch städtische Mitarbeiter besetzt und erste Anlaufstelle der Bürgerinnen und Bürger im Rathaus ist, ist die Einhaltung der Corona-Regeln ohne Weiteres durch das eigene Personal überprüfbar. Die Beibehaltung der Einlasskontrollen im derzeitigen Umfang ist daher eine Verschwendung von Steuergeldern.“

In Rathaus 2 will die Linke am Einsatz eines Sicherheitsdienstes festhalten – allerdings auch dort nicht, um Corona-Regeln zu überprüfen, sondern um die Beschäftigten in Sozialamt und Ausländerbehörde zu schützen, wie dies vor der Pandemie bereits der Fall war.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn