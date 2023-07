Iserlohn: Brennende Batterien sorgen für Feuerwehreinsatz

Die Feuerwehr Iserlohn war am Freitagabend an der Martin-Luther-King-Straße im Einsatz.

Iserlohn. Die Feuerwehr Iserlohn war am Freitagabend in der Iserlohner Heide im Einsatz. Ein Anwohner wählte den Notruf, als er Rauch im Keller bemerkte.

Am späten Freitagabend, gegen 22.45 Uhr, war der Löschzug der Berufsfeuerwehr Iserlohn bei einem Kellerbrand in die Iserlohner Heide im Einsatz. Ein Anwohner der Martin-Luther-King-Straße bemerkte Rauch in seinem Hobbykeller und wählte den Notruf.

Unter Atemschutz betraten zwei Trupps das Gebäude und konnten brennende Lithiumbatterien im Keller als Grund für die Rauchentwicklung ausfindig machen. Die Batterien konnten sicher aus dem Gebäude gebracht werden, sodass keine weitere Gefahr bestand.

80 Meter lange Schlauchleitung

Für die Wasserversorgung mussten die Einsatzkräfte, die vor Ort von der Löschgruppe Bremke/Heide unterstützt wurden, eine etwa 80 Meter lange Schlauchleitung zum Gebäude legen.

Bewohner unverletzt

Die Bewohner des Einfamilienhauses konnten sich vor Eintreffen der Feuerwehr selbst aus dem Gebäude retten und blieben unverletzt.

Weiterer Einsatz: Passanten bemerken piepsenden Rauchmelder

Noch während der Aufräumarbeiten ging um 23.30 Uhr in der Einsatzzentrale an der Dortmunder Straße der nächste Notruf ein. Passanten bemerkten an der Gartenstraße einen piepsenden Rauchmelder, sahen aber weder Rauch noch Feuer im Gebäude.

In einem Waldorfkindergarten an der Gartenstraße piepsten am Freitagabend Rauchmelder. Foto: Dennis Echtermann

Die Löschgruppe Bremke/Heide der freiwilligen Feuerwehr rückten daraufhin zur neuen Einsatzstelle aus. Mit Hilfe der Drehleiter wurden zunächst alle Fenster des Gebäudes, in dem sich ein Waldorfkindergarten befindet, kontrolliert.

Tür gewaltsam geöffnet

Da nicht alle Räumlichkeiten von außen einsehbar waren und somit eine Gefahr nicht auszuschließen war, musste eine Außentür durch die Einsatzkräfte gewaltsam geöffnet werden.

Kein Rauch festgestellt

Bei der anschließenden Kontrolle der Räume konnte kein Rauch festgestellt werden. Die Rauchmelder haben ohne erkennbaren Grund ausgelöst. Der Einsatz war um 0.30 Uhr beendet.

