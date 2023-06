Iserlohn: Brennender Stapel Papier verraucht Wohnhaus

In einem Mehrfamilienhaus ist am Donnerstagabend Unrat im Keller in Brand geraten. Die Polizei kümmerte sich um die Evakuierung der rund 50 Bewohner.

Iserlohn. Das Mehrfamilienhaus an der Peterstraße musste zeitweise wegen der Rauchentwicklung evakuiert werden.

Ein Stapel Papier und Plastik hat am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Peterstraße in Iserlohn gebrannt. Aufgrund der Rauchentwicklung musste das Wohnhaus evakuiert werden. Wie die Feuerwehr mitteilt, meldete ein Bewohner den Rauch aus dem Keller. Ein Löschzug der Berufsfeuerwehr und die Löschgruppe Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr sowie ein Rettungswagen kümmerte sich um die Lage. Ein Angriffstrupp erkundete zuerst in den verrauchten Keller die Lage und löschte dann den Brandherd mit geringem Wassereinsatz.

Giftiger Brandrauch

Auch durch so einen vermeintliche kleinen Brandherd entstehe eine sehr große Menge an giftigen Brandrauch, der sich in diesem Fall durch den Treppenraum im gesamten Gebäude verteilt hatte, erklärt die Feuerwehr. Aus diesem Grund mussten im Anschluss an die Brandbekämpfung sämtliche Wohnungen und Kellerräume kontrolliert werden. Zwischenzeitlich wurde eine Bewohnerin vom Rettungsdienst untersucht und betreut, da diese über Kreislaufprobleme klagte. Im Einsatz befanden insgesamt 28 Einsatzkräfte der Feuerwehr und 4 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes. Der Einsatz konnte nach circa eineinhalb Stunden beendet werden.

