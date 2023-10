Iserlohn: Bücher brennen auf Dach eines Jugendtreffs

Iserlohn. Auf einem Jugendtreff in der Iserlohner Heide haben Unbekannte mehrere Bücher angezündet. Die Täter konnten fliehen, bevor die Polizei eintraf.

Auf dem Dach des Jugendtreffs in Iserlohn sind am Sonntag mehrere Bücher in Brand gesetzt worden. Nach Polizeiangaben meldete ein Zeuge gegen 22.30 Uhr, dass Rauch von dem Gebäude an der Friedrich-Kaiser-Straße im Bereich Heide/Hombruch aufsteige. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Dach wurde beschädigt.

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und bittet Zeugen um Hilfe. Wer am Sonntagabend verdächtige Personen im Bereich des Jugendtreffs beobachtet hat, kann sich mit Hinweisen an die Polizeiwache in Iserlohn, 02371/9199-0, wenden.

