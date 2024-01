Iserlohn: Bürgerbüro nach Hackerangriff wieder arbeitsfähig

Iserlohn Zwei Monate nach dem Hackerangriff auf die Südwestfalen-IT sind im Bürgerservice der Stadt Iserlohn wieder alle Dienstleistungen möglich.

Gute Nachrichten zum Start ins neue Jahr: Bürgerinnen und Bürger, die neue Personalausweise oder Reisepässe beantragen wollen, können das jetzt wieder wie gewohnt im Bürgerservice der Stadt Iserlohn tun. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstagnachmittag mit.

Die technischen Voraussetzungen sind wieder hergestellt – allerdings nur im Bürgerservice Stadtmitte (zu finden in den Räumen des ehemaligen Adler-Modegeschäftes unterhalb des Rathauses II, direkt am Theodor-Heuss-Ring). Die Bürgerservice-Stellen in Letmathe (Von-der-Kuhlen-Straße 14) und in Hennen (Hennener Bahnhofstraße 20a) bleiben zunächst aus organisatorischen Gründen geschlossen.

Wer Angelegenheiten im Bürgerservice erledigen möchte, muss vorher telefonisch unter 02371 217-1700 einen Termin vereinbaren, da die Online-Terminvergabe noch nicht wieder funktioniert. Darüber hinaus steht der Fotoautomat in den neuen Räumlichkeiten auch noch nicht zur Verfügung. Passbilder für die Ausweis- oder Passbeantragung sollten daher mitgebracht werden.

Termine vorerst nur in unbedingt erforderlichen Fällen

Da das System zurzeit noch nicht hundertprozentig stabil läuft oder aber auch kurzzeitig für Serverwartungen vom Netz genommen werden könnte, bitten die Mitarbeitenden des Bürgerservices darum, nur dann einen Termin zu machen, wenn es unbedingt erforderlich ist.

„Wir sind inzwischen wieder voll leistungsfähig und vergeben so viele Termine, wie es uns möglich ist“, freut sich Bereichsleiter Markus Bayer. „Nach zwei Monaten mit Einschränkungen durch den Cyberangriff ist das sowohl für uns, als auch für die Iserlohnerinnen und Iserlohner sehr wichtig und ein großer Schritt Richtung Normalität.“

Über weitere Entwicklungen will die Stadtverwaltung rechtzeitig informieren.

