Am Mittwoch, 7. September, brannte ein Bus der Linie 218 an der Haltestelle Obergrüne Kirche.

Brand Iserlohn: Bus mit Schülern brennt in voller Ausdehnung

Grüne. Ein mit Schülern besetzter Bus hat am Mittwochmorgen in Iserlohn Feuer gefangen. Inzwischen rollt der Verkehr auf der Untergrüner Straße wieder.

Einen großen Schrecken müssen die Schülerinnen und Schüler und die anderen Passagiere bekommen haben, die am Mittwochmorgen mit dem Bus der Linie 218 auf der Untergrüner Straße in Richtung Letmathe unterwegs gewesen sind. An der Haltestelle Obergrüne Kirche kam es bei dem Bus zu einem Motorbrand.

Die Feuerwehr Iserlohn wurde um 8.05 Uhr alarmiert, beim Eintreffen der beiden Einsatzfahrzeuge brannte der Motorraum des Busses bereits in voller Ausdehnung, wie die Feuerwehr berichtet. Der Busfahrer hatte beim Eintreffen der Feuerwehr bereits dafür gesorgt, dass alle Passagiere unverletzt den Bus verlassen konnte. Er selbst wurde mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert.

Keine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer

Da der Bus während des Brandes an der Haltestelle Obergrüne Kirche stand, kam es zu keiner Gefährdung der anderen Verkehrsteilnehmer. Nach rund einer Stunde war der Einsatz der Feuerwehr beendet.

Der Bus wurde bei dem Brand an der Untergrüner Straße stark beschädigt. Foto: Kathrin Westerhoff / IKZ

Die Untergrüner Straße war für die Dauer des Einsatzes vom Kreisverkehr in Richtung Letmathe bis zur Obergrüne Kirche voll gesperrt. Die Firma Lobbe reinigte die Straße, da bei dem Brand neben dem Löschschaum auch eine große Menge Betriebsmittel des Busses, wie Motoröl, ausgelaufen sind. Gegen 11.30 Uhr wurde die Sperrung dann aufgehoben.

Am Bus entstand bei dem Brand ein immenser Sachschaden. „Ab 9.30 Uhr konnte der Dienst der Linie wieder planmäßig aufgenommen werden“, so Jochen Sulies, Sprecher der MVG.

