Iserlohn: Bus touchiert Pkw und verursacht 2000-Euro-Schaden

Iserlohn. In Iserlohn hat ein Busfahrer einen geparkten Pkw touchiert. Zunächst waren Verursacher und Geschädigter weggefahren, berichtet die Polizei.

Mit einer Unfallflucht, die sich am Freitag um 9.25 Uhr an der Rahmenstraße ereignet hatte, war die Polizei laut ihres Berichts von Sonntag beschäftigt.

Eine 45-jährige Zeugin beobachtete, wie ein Linienbus einen geparkten Pkw touchierte. Der Fahrer hielt an und stieg zunächst aus, um sich den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro anzuschauen. Der hinzukommende Halter des beschädigten Fahrzeuges wurde durch die Zeugin auf den Schaden und die Polizei hingewiesen. Er stieg in seinen Pkw und fuhr in unbekannte Richtung davon. Der unfallverursachende Busfahrer, der sich zu diesem Zeitpunkt wieder an seinem Bus befand, lief dem Fahrzeug noch einige Meter vergeblich hinterher.

Daraufhin verließ dieser ebenfalls die Unfallörtlichkeit. Die Zeugin kontaktierte daraufhin die Polizei. Im Nachhinein konnten beide Fahrzeugführer ermittelt und angetroffen werden.

