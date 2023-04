Iserlohn: Caller Weg nach Unfall gesperrt

Feuerwehr und Polizei waren nach dem Unfall am Caller Weg in Iserlohn im Einsatz.

Iserlohn. Nach einem Unfall ist der Caller Weg in Iserlohn gesperrt. der Fahrer musste reanimiert und dann in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wegen eines Unfalls ist der Caller Weg in Iserlohn derzeit gesperrt. Ein Auto mit Cuxhavener Kennzeichen war dort in mehrere andere Wagen gefahren, der Fahrer musste reanimiert werden. Vermutlich aus gesundheitlichen Gründen hatte er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war rückwärts die Straße heruntergerollt, unter anderem über eine Verkehrsinsel. Erst in einer Hecke war das Auto zum Stehen gekommen. Der Fahrer wurde zur weiteren Behandlung in das Bethanien-Krankenhaus gebracht.

