Iserlohn: Cannabis bei Verkehrskontrolle gefunden

Iserlohn Bei einer Verkehrskontrolle in Iserlohn fiel Polizisten Cannabisgeruch aus dem Wagen einer 39-Jährigen auf. Für sie gab es gleich zwei Anzeigen.

Bei einer Verkehrskontrolle am Konrad-Adenauer-Ring in Iserlohn stoppte die Polizei am Samstag, 10. Februar, kurz nach 21 Uhr einen Pkw, an dessen Steuer eine 39-jährige Iserlohnerin saß. Aus dem Fahrzeuginneren schlug den Beamten Cannabisgeruch entgegen. Im Wagen wurde Cannabis gefunden. Ein Drogenvortest fiel positiv aus.

Die Beamten brachten sie zur Blutprobenabnahme auf die Wache, untersagten das Führen von Kraftfahrzeugen und schrieben Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

