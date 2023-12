Iserlohn: Entscheidung zur Erhöhung der Grundsteuer vertagt

Für die Ratssitzung am Dienstagabend richtet die CDU-Fraktion zwei Anträge an die Stadt.

Iserlohn Der Stadtrat folgte am Dienstagabend auf seiner Sitzung im Saalbau in Letmathe einem Antrag der CDU, den Beschluss zu vertagen.

Für die Ratssitzung am 12. Dezember bittet die CDU-Fraktion die Stadt Iserlohn zwei Tagesordnungspunkte ins nächste Jahr zu verschieben. Dabei geht es um die Anhebung der Grundsteuer B und die Wirtschaftsplanung 2024 der Märkischen Stadtbetriebe Iserlohn/Hemer (SIH).

Die Partei schlägt folgendes vor: Die Entscheidung über eine Anhebung der Grundsteuer B wird auf den Sitzungstermin des Rates verschoben, in dem auch die Verabschiedung der Haushaltssatzung 2024 vorgenommen wird. Im Antrag wird dieser Vorschlag wie folgt begründet: Bereits mit dem Antrag vom 27. November „Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung” an den Finanzausschuss habe die CDU-Fraktion deutlich gemacht, dass die vorgeschlagene Anhebung der Grundsteuer B auf 682 Prozent eine zu starke Belastung von Eigentümern und Mietern bedeutet.

Die Beratungen in der Ausschusssitzung haben gezeigt, dass bei einigen Fraktionen noch Beratungsbedarf bestehe, sodass die Beschlussfassung über den Antrag zunächst zurückgestellt wurde. Die CDU erklärt weiterhin, dass die Beratungen in den Fraktionen noch nicht abgeschlossen seien. Daher bittet die Partei um eine Verschiebung der Beschlussfassung auf einen späteren Sitzungstermin.

Dm Antrag folgte am Dienstagabend eine breite Mehrheit, auch ohn Diskussion. Lediglich vier Ratsmitglieder der Linken stimmten dagegen.

Verabschiedung der Wirtschaftsplanung 2024 der Märkischen Stadtbetriebe Iserlohn/Hemer

In einem weiteren Antrag bittet die CDU die Verabschiedung der Wirtschaftsplanung 2024 der SIH auf einen späteren Sitzungstermin des Rates zu verschieben. Bis dahin erfolgen Synchronisationsgespräche zwischen den Trägerkommunen und den Märkischen Stadtbetrieben, erklärt die Fraktion. In der weiteren Begründung heißt es, dass der Wirtschaftsplan 2024 zu einer Mehrbelastung für die Trägerkommunen Iserlohn und Hemer führe. Die Stadt Iserlohn hat in ihrem Schreiben vom 6. Oktober darauf hingewiesen und eine kritische Hinterfragung der Ansätze erbeten. Auch in den Folgejahren ab 2025 ergeben sich weitere Mehrbelastungen für die Kommunen, schreibt die Partei in ihrem Antrag. Ein weiteres Synchronisationsgespräch habe bis zum heutigen Tage noch nicht stattgefunden. Angesichts der äußerst angespannten Haushaltslage ist die CDU-Fraktion der Auffassung, dass vor der Verabschiedung des Wirtschaftsplans 2024 noch weitere Synchronisationsgespräche stattfinden sollten, um dringend benötigte Verbesserungspotentiale zur Entlastung der städtischen Haushalte zu schöpfen.

