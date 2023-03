Iserlohn: CDU fordert erneut Baustellenmanagement

Iserlohn. Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Iserlohn erneuert ihre Forderung nach einem Baustellenmanagement. Das Thema soll in den Verkehrsausschuss.

Um weiteres Chaos auf den Straßen zu verhindern, erneuert die CDU ihre Forderung nach einem Baustellenmanagement und beantragt die Aufnahme dieses Punktes in die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Verkehrsausschusses am 23. Mai.

Die Fraktion begründet diesen Antrag wie folgt: „Die aktuelle Belastung aufgrund von Baustellen und durch die damit verbundenen Umleitungen im Stadtgebiet Iserlohn ist enorm und gipfelt in teilweise chaotischen Zuständen. Dabei werden die Maßnahmen in der Regel nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Alle Verkehrsteilnehmer versuchen ‘irgendwie das Beste daraus zumachen’ und über ‘Umwege’ einigermaßen voranzukommen aber bei zeitgleichauftretenden Parallelbaustellen ist ein Punkt erreicht, wo dies nicht mehr vertretbar funktioniert. Die hier unter anderem zu nennenden Baumaßnahmen sind zahlreich: Sperrung der Schlesichen Straße (einseitig), Sperrung der Seilerseestraße, Umleitungen aufgrund der Brückensperrung in Altena, anstehende Umleitungen im Zusammenhang mit dem Doppelkreisverkehr in Letmathe, die Baumaßnahme in Lasbeck und die Auswirkungen aufgrund der Vollsperrung der A45.“

Baustellenmanagement bereits 2021 thematisiert

Die CDU-Fraktion hatte ein entsprechendes „Baustellenmanagement“ bereits mit ihrer Anfrage vom 3. März 2021 zur Verkehrssituation auf der B236 thematisiert und am 10. Februar 2022 mit einem Antrag an den Verkehrsausschuss die Nutzung des Landesportals „TIC NRW“ zur regionalen Baustellenkoordination gefordert. „Mit Blick auf die verkehrliche Belastungssituation bittet die CDU-Fraktion um Darlegung der umgesetzten Maßnahmen zur Baustellenkoordination. Einhergehend mit der Baustellenkoordination ist eine rechtzeitige Information und Kommunikation mit betroffenen Anwohnerinnen und Anwohnern sowie Gewerbetreibenden, die unmittelbar von der Baumaßnahme betroffen sind“, heißt es weiter.

„Termin vor Ort“ am Mittwoch

Um sich ein Bild von der Baustellen-Situation in Letmathe machen zu können, lädt die CDU zu einem „Termin vor Ort“ am Mittwoch, 29. März, um 17 Uhr ein. Treffpunkt ist der Brunnen an der Hagener Straße. Dabei wird es konkret auch um die Frage gehen, wie der Verkehr während der Baumaßnahme in Letmathe besser umgeleitet werden kann.

