Iserlohn: CDU fordert Nachbesserungen an Trassen-Radweg

Unter anderem an der Hardtstraße finden oder fanden Baumaßnahmen am Fuß- und Radweg statt.

Iserlohn. Die CDU Iserlohn möchte die Situation auf dem Trassen-Radweg verbessern. Das sind die Forderungen.

Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Iserlohn möchte die Situation auf dem Radweg der ehemaligen Bahntrasse in Iserlohn verbessern. Wie berichtet, sollen Radfahrer zukünftig an fünf Kreuzungen Vorfahrt haben: An der Hardtstraße, Hilbornstraße, Brändströmstraße, Lange Hecke und Bredenbrucher Weg/Kantstraße. Die fünf Teilstücke werden nacheinander umgebaut, weil für die Dauer der Bauarbeiten mitunter Vollsperrungen der Straßen nötig sind. Zu einigen Aspekten des Projekts gab es in der Vergangenheit Kritik.

Die CDU beantragt nun für den nächsten Verkehrsausschuss: „1. Die mittig auf dem Gehweg aufgestellten Schilder werden versetzt, so dass keine Behinderung mehr für Nutzerinnen und Nutzer des Fußweges besteht. 2. An allen Querungsstellen werden die erforderlichen „taktilen Bodenindikatoren“ für eine barrierefreie Nutzung angebracht. 3. Absicherung der ungesicherten „Kante“ an der Hilbornstraße zum Fußweg.“

„Erhebliche Beeinträchtigung und Verletzungsgefahr“

Zur Begründung heißt es: „Im Rahmen eines Ortstermins haben Mitglieder der CDU-Fraktion festgestellt, dass auf der ehemaligen Bahntrasse die Beschilderung mittig auf dem Gehweg angebracht wurde. Dies bedeutet für die Nutzer des Gehweges, insbesondere für Menschen mit Behinderungen, eine erhebliche Beeinträchtigung und Verletzungsgefahr. Durch das Versetzen der Schilderung kann hier Abhilfe geschaffen werden.“

Darüber hinaus sollten aus CDU-Sicht für eine barrierefreie Nutzung „taktile Bodenindikatoren“ an den entsprechenden Querungsstellen vorgesehen werden. „Dies wurde bisher nur an der Hardtstraße umgesetzt, an den Straßen An der Langen Hecke und Hilbornstraße fehlen sie. Die Baumaßnahmen an der Brändströmstraße und an der Kantstraße sind noch nicht abgeschlossen und so können die Bodenindikatoren noch berücksichtigt werden“, schreibt die CDU. Auffällig sei eine ungesicherte Kante an der Hilbornstraße zu dem dortigen Fußweg gewesen. „Um diese mögliche Gefahrenstelle zu beseitigen, ist dort eine Absicherung anzubringen.“

