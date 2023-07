Iserlohn: CDU-Fraktion hat diese Fragen zu Bodycams

Die CDU in Iserlohn hat eine Anfrage zum Thema Bodyscams für Mitarbeiter des Ordnungsamts an Bürgermeister Michael Joithe gestellt. Auf unserem Symbolbild präsentiert eine Polizistin eine Bodycam.

Iserlohn. Gibt es bald Bodycams für Mitarbeiter des Ordnungsamts in Iserlohn? Die CDU-Fraktion hat eine Anfrage an Bürgermeister Michael Joithe geschickt.

Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Iserlohn wendet sich mit einer Anfrage zum Thema Bodycams für Ordnungskräfte an Bürgermeister Michael Joithe. Die CDU-Fraktion hatte bereits mit ihrem Antrag vom 20. August 2020 an den Haupt- und Personalausschuss den Einsatz von Bodycams für Ordnungskräfte beantragt.

In der entsprechenden Ausschusssitzung am 22. September 2020 führt die Verwaltung in einer entsprechenden Drucksache dazu aus, dass die dafür nötige Änderung des Ordnungsbehördengesetzes (OBG) bereits in Vorbereitung sei, um eine rechtssichere Nutzung von Bodycams zu ermöglichen. Ferner hieß es in der Drucksache: „Nach Inkrafttreten der Gesetzesänderung wird zunächst abgestimmt unter welchen Voraussetzungen der Einsatz von Bodycams möglich ist. Über das Ergebnis wird zeitnah informiert.“

Gesetzesänderung vor langer Zeit erfolgt

Nun weist die CDU-Fraktion darauf hin, dass die Gesetzesänderung bereits vor längerer Zeit erfolgt sei und die Verbesserung der Sicherheit für Ordnungskräfte noch wichtiger geworden sei. Daher bittet die CDU-Fraktion um eine Darlegung des Sachverhalts in der nächsten Sitzung des Haupt- und Personalausschusses.

CDU stellt Fragen an Bürgermeister Michael Joithe

Darüber hinaus bittet sie um die Beantwortung der folgenden Fragen: Unter welchen Voraussetzungen ist der Einsatz von Bodycams für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes möglich? Ist die Anschaffung von Bodycams für die Ordnungsamtskräfte in Iserlohn vorgesehen bzw. weshalb ist eine Anschaffung noch nicht erfolgt? Die CDU-Fraktion möchte ebenfalls erfahren, ob in Nachbarstädten bereits Bodycams für Ordnungskräfte angeschafft worden sind und welche Erfahrungen damit gegebenenfalls vorliegen.

