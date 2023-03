Iserlohn: CDU hat Fragen zum Public Viewing zur EM 2024

Die CDU-Fraktion in Iserlohn hat eine Anfrage zum Thema Public-Viewing zur Europameisterschaft 2024 an den Bürgermeister gestellt. Unter anderem geht es um die Frage, ob das Schillerplatz-Areal, wie hier bei der EM 2006, trotz Baustelle, genutzt werden kann.

Die CDU-Fraktion in Iserlohn wendet sich mit einer Anfrage zum Public Viewing und zu kulturellen Veranstaltungen in Iserlohn im Rahmen der Europameisterschaft 2024 an Bürgermeister Michael Joithe. Direkt nach Bekanntgabe, dass Deutschland Ausrichter der Fußball-Europameisterschaft 2024 ist, habe die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Iserlohn beantragt, dass die Stadt Iserlohn Möglichkeiten für ein Public Viewing ergreifen solle.

Damit möchte die CDU an das „Iserlohner Sommermärchen 2006“ anknüpfen, dass vielen Iserlohnerinnen und Iserlohnern noch in bester Erinnerung ist. „Auch in meiner Haushaltsrede bin ich darauf eingegangen, dass wir als Stadt Iserlohn die Europameisterschaft 2024 für ein neues Iserlohner Sommermärchen als Chance begreifen sollten. Mit einem groß aufgelegten Sommerevent in der Innenstadt – warum nicht auch die Baustelle Schillerplatz als Event-Location nutzen – könnten wir ein tolles Angebot für unsere Stadt schaffen“, schreibt Fraktionsvorsitzender Fabian Tigges in der Anfrage.

Fördermöglichkeiten für kulturelle Open-Air-Veranstaltungen

„Die Möglichkeit, vorübergehende Heimstätte eines Nationalteams zu sein, ist nicht zuletzt unter Stadtmarketing Aspekten Grund dafür, die Arbeit des Sportbüros der Stadt Iserlohn zu unterstützen. Die CDU-Ratsfraktion möchte daher die Planungen für das Jahr 2024 anschieben, auch vor dem Hintergrund, dass es analog zu 2006 interessante Fördermöglichkeiten für kulturelle Open-Air-Veranstaltungen gibt“, heißt es weiter. Von Interesse seien an dieser Stelle beispielsweise die Angebote der „Stiftung Fußball und Kultur Euro 2024“.

Tagesordnungspunkt in nächste Sitzung des Sportausschusses aufnehmen

Unstrittig sei für die CDU, dass die Sommerveranstaltung(en) „in die Iserlohner Innenstadt, das Zentrum unserer Stadt gehören.“ Vor diesem Hintergrund bittet die CDU-Fraktion um Beantwortung folgender Anfragen und beantragt gleichzeitig einen entsprechenden Tagesordnungspunkt dazu in der nächsten Sitzung des Sportausschusses, um gegebenenfalls politische Beschlüsse fassen zu können, welche die Projektplanung forcieren:

1. Wie ist der aktuelle Stand der Planungen hinsichtlich eines Public Viewing Angebotes während der Fußball Europameisterschaft 2024 in der Innenstadt von Iserlohn?

2. Ist ein Sommerevent mit weiteren kulturellen Veranstaltungen in diesem Rahmen vorstellbar?

3. Können die Baustelle Schillerplatz oder der Bereich des Digitalen Wissenscampus als besondere Location für diese Veranstaltung(en) genutzt werden? Selbstverständlich sollen laufende Projekte durch Veranstaltungen nicht (zeitlich) beeinträchtigt werden.

4. Inwieweit können die kulturellen Förderangebote der „Stiftung Fußball und Kultur Euro 2024“ und des Landes NRW genutzt werden?

