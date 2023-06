Iserlohn: CDU sorgt sich um Situation auf Fritz-Kühn-Platz

Iserlohn. Die Entwicklung rund um den Fritz-Kühn-Platz bereitet der CDU Sorge. Klärung von Fragen soll es in der Sitzung des Rates der Stadt Iserlohn geben.

Die Entwicklung rund um den Fritz-Kühn-Platz in Iserlohn beobachtet die CDU bereits seit längerer Zeit mit Sorge, wie es jetzt in einem Schreiben an den Bürgermeister heißt. Deshalb hat die Fraktion jetzt eine Anfrage an den Bürgermeister gestellt, in der nächsten Sitzung des Rates der Stadt Iserlohn am 13. Juni Fragen rund um den Fritz-Kühn-Platz zu beantworten.

Unter anderem weist die CDU auf Hinweise aus der Bevölkerung hin „die einen dringenden Handlungsbedarf hinsichtlich zunehmender Probleme mit Alkohol, Drogen, Vandalismus und Verschmutzung festgestellt haben“, heißt es in dem Schreiben. Deshalb wünsche man sich jetzt eine dauerhafte Lösung der Probleme.

Was sagen Ordnungsamt und Polizei zu der Situation?

Fragen, die in der kommenden Sitzung des Rates der Stadt Iserlohn beantwortet werden sollen, sind unter anderem, wie sich die Situation auf dem Fritz-Kühn-Platz für das Ordnungsamt und die Polizei darstellt und wo noch Handlungsbedarf besteht, beziehungsweise welche Maßnahmen ergriffen werden können.

Außerdem sollte die Thematik laut der Fraktion auch als Tagesordnungspunkt in der kommenden Sitzung des Haupt- und Personalausschusses vorgesehen werden.

