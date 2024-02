Die Bezahlkarte für Asylsuchende wurde bei einer Pressekonferenz in einem Landratsamt in Thüringen gezeigt.

Politik Iserlohn: CDU will Bezahlkarte für Flüchtlinge einführen

Iserlohn Geflüchtete würden dann statt einer Auszahlung eine guthabenbasierte Karte mit Debit-Funktion erhalten.

Eine Bezahlkarte für Flüchtlinge will die CDU in Iserlohn einführen. Asylsuchende würden statt Auszahlungen dann eine guthabenbasierte Karte mit Debit-Funktion erhalten. Die Bezahlkarte soll nur in Deutschland funktionieren, nicht im Ausland. Da die Karte auf einem Guthaben basiert, kann sie auch nicht überzogen werden. Überweisungen sind ausgeschlossen.

„Aus Sicht der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Iserlohn ist das bisherige Auszahlungssystem missbrauchsanfällig und setzt oftmals falsche Anreize“, heißt es in dem Antrag an den Sozialausschuss. Die Einführung einer Bezahlkarte sei notwendig, weil sie den Missbrauch von Sozialleistungen erschwere und die Verwaltung entlaste.

Durch den weitestgehenden Verzicht auf die Auszahlung von Bargeld, können – so die CDU-Fraktion – illegale Geldtransfers ins Ausland verhindert werde. Zudem werde sichergestellt, dass die finanzielle Unterstützung tatsächlich für den Lebensunterhalt verwendet werde. Laut der Entscheidung der Landesregierung können Städte und Kommunen selbst entscheiden, ob sie die Bezahlkarte für Asylsuchende einführen. Bisher will das Land die Kosten dafür aber nicht tragen.

