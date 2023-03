Iserlohn: Cem Özdemir übergibt Förderbescheid an Werkstätten

Iserlohn. Die Iserlohner Werkstätten erhalten von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir einen Förderbescheid für das entwickelte 5G-Projekt. Darum geht es.

Neue Formen und Chancen der digitalen Arbeitsunterstützung sehen die Diakonie Mark-Ruhr und die Iserlohner Werkstätten im 5G-Netz. Nachdem die Iserlohner Werkstätten bereits Anfang 2022 im „Karree38“ in Iserlohn ein 5G-„Campusnetz“ installiert haben, das Beschäftigte an dezentralen Arbeitsplätzen unterstützt, gibt es nun weitere richtungsweisende Entwicklungen.

„Wir machen sehr guten Erfahrungen mit unserem ‚5G-Campusnetz‘, jetzt nehmen wir Außenarbeitsplätze in den Blick und möchten auch hier mit Hilfe von digitaler Assistenz neue Wege gehen“, sagt Martin Ossenberg, Geschäftsführer der Iserlohner Werkstätten. So gab es aus den Händen von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir einen Förderbescheid für das von den Iserlohner Werkstätten entwickelte Projekt „5G und Außenarbeitsplätze im ländlichen Raum“. Ziel des Programms ist die Unterstützung der Teilhabe von Menschen im ländlichen Raum. Gemeinsam mit der Gesellschaft für Bildung und Beruf haben die Iserlohner Werkstätten erfolgreich ihre Projektskizze für dieses Forschungsprojekt eingereicht.

Vorteile von 5G für Unternehmen aufzeigen

„In den nächsten zwei Jahren möchten wir die Möglichkeiten von 5G in Außenarbeitsplätzen demonstrieren und die Nutzenvorteile für Unternehmen und Beschäftigte aufzeigen und verdeutlichen. Wegezeiten sollen reduziert werden und die Beschäftigungsfähigkeit im ländlichen Raum soll erhöht werden“, so Martin Ossenberg.

Konkret bedeutet das: Menschen mit Behinderung können an dezentralen Arbeitsplätzen unterstützt werden. Die 5G-Technologie bietet Inklusionsfachkräften die Möglichkeit, über mobile Endgeräte mit Beschäftigten in Betrieben der Region in Echtzeit zu kommunizieren. Die momentane Abdeckung über 4G ist im märkischen Sauerland noch nicht flächendeckend vorhanden. „Unsere Beschäftigten können das am Arbeitsplatz auftretende Problem visualisieren und barrierefrei darstellen.“ Natürlich sind auch weitere Berufsfelder im Fokus des Projekts. „Wir werden Wege aufzeigen, 5G zu erproben und in Iserlohn einen Demonstrations- und Schulungsumgebung einrichten.“ Geplant ist auch eine „Roadshow“ im Kreis.

