Der „Circus Verona“ gastiert noch bis zum 29. Mai in Iserlohn.

Zirkus Iserlohn: „Circus Verona“ gibt ein Gastspiel am Seilersee

Iserlohn. Akrobaten, Tiere und Clowns stehen beim „Circus Verona“ in der Manege. Noch bis zum 29. Mai gastiert der Zirkus am Seilersee in Iserlohn.

„Wetten, dass wir Sie begeistern“ – mit diesem Versprechen ist der „Circus Verona“ nach Iserlohn gekommen. Noch bis Montag, 29. Mai, können Zirkusfreunde die Show auf dem Festplatz am Seilersee erleben.

Spaß, Action und Spannung für die ganze Familie verspricht der Zirkus in seiner Ankündigung. Zwei Stunden lang soll das Publikum in die faszinierende Traumwelt des klassischen Circus im modernen Stil entführt werden. Artistische Darbietungen, atemberaubende Akrobatik in schwindelerregender Höhe und Tierdressuren gehören ebenso zum Programm wie geschickte Tempo-Jonglage und die lustigen Spaßmacher, die Jung und Alt zum Lachen bringen.

Die Vorstellungen beginnen bis Sonntag, 28. Mai täglich um 16 Uhr, nur am Montag, Dienstag und Mittwoch sind Ruhetage. Am Sonntag, 21. Mai, und Montag, 29. Mai, gibt es um 11 Uhr zusätzliche Vorstellungen. Die Eintrittspreise liegen bei 11 Euro für Erwachsene und 9 Euro für Kinder, an den Familientagen Donnerstag und Freitag zahlen auch Erwachsene die Kinderpreise. EC-Kartenzahlung ist nicht möglich.

