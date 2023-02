Iserlohn: Da steht ein Pferd auf dem (Altenheim-)Flur...

Ponybesuch im Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn am Valentinstag

Iserlohn. Zum Valentinstag haben die Bewohner im Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn besonderen Besuch erhalten: Pony Cora erfreute die Senioren.

Immer wieder ist in den Medien etwas über Tier-gestützte Therapien zu lesen und zu hören – auch in Senioren- und Pflegeeinrichtungen. Als Therapietiere werden aber nicht nur Hunde eingesetzt, sondern auch Ponys. Schon länger hat das Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn (SWI) darüber nachgedacht, so etwas umzusetzen.

Da der Wunsch nach einem Ponybesuch zuletzt sowohl von Mitarbeitenden, als auch Bewohnerinnen und Bewohnern immer größer wurde, ist der Wunsch kürzlich erfüllt worden: Durch einen privaten Kontakt zur Reitschule Dörner kam Pony Cora – ebenfalls Seniorin mit 28 Jahren – zu Besuch, spazierte durch die Einrichtung und hat Valentinsgrüße an die Seniorinnen und Senioren verteilt.

+++ Auch interessant: Alter Schiffsmotor sorgt im SWI im Notfall für Strom +++

Cora – herausgeputzt mit einem roten Seiden-Schleifchen am Halfter – hat die Tour über zehn Bereiche inklusive Aufzug fahren großartig mitgemacht und sorgte für viel Lachen, „Ooooochs!“ und „Ahhhhs!“, sogar Freudentränen hat es gegeben. Auch Bewohnerinnen und Bewohner, die ihr Bett nicht verlassen konnten, wurden von Cora in ihren Zimmern besucht. Das Pony wurde gestreichelt, getätschelt und gekuschelt und hat hier und da Apfel und Karotte zum Naschen bekommen.

Auch bei den Mitarbeitenden im SWI sorgte Pony Cora für strahlende Augen. Über einen erneuten Besuch der Ponydame würden sich daher alle im SWI riesig freuen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn